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ابتكر فريق من العلماء في شركة «مديسينس» البريطانية التي تعمل على تطوير الدواء، لقاحاً يؤخذ مرتين في السنة لخفض معدل الكوليسترول في الدم.

ووفقا للعلماء، أظهر اللقاح الذي تم اختباره على 1600 شخص خلال 18 شهرا، نتائج مذهلة تجلت في خفض مستويات الكوليسترول في الدم إلى النصف من دون أن يترك أي آثار جانبية.

ووفقا للأطباء سيتمكن المرضى من استبدال أقراص الستاتين اليومية بالحقنة السنوية والتي تساعد أيضا في خفض خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأكد أستاذ الصحة العامة واستشاري قلب في «إمبريال كوليدج» في لندن كوزيك راي، في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في باريس بفرنسا: «إن اللقاح يشكِل تحولا لافتا في معالجة الكولسترول. سهولة أخذ اللقاح، بدلاً من تناول الأدوية يومياً، هي المفتاح».

أضاف راي أن: «اللقاح سيؤخذ في البداية إلى جانب أقراص «ستاتين» اليومية، ويمكن أن يساعد زهاء 700 ألف شخص في المملكة المتحدة. مشيرا إلى أن اللقاح سيتم طرحه في الأسواق في غضون سنتين تقريباً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «مديسينس» مارك تيمني: «إننا متحمسون لإمكانية إحراز تقدم ملحوظ وتحولي في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية».

