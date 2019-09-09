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الوفيات


qمحمد هاشم محمود الصفار 37 عاما، شيع، الرجال: حسينية ابوالفضل العباس، الدعية، ت: 94996028، النساء: جابر الاحمد، ق 6، ش 953، م 902، ت: 90077344.
هدى محمد صالح العجيل، زوجة صلاح عيسى الرجيب 57 عاما، شيعت، الرجال: السرة، ق 2، ش 5، م 20، ت: 66118872، النساء: بيان، ق 4، ش 4، م 14، ت: 25383920.
مشاري محمد مطلق العصيمي 70 عاما، شيع، الرجال: الفيحاء، ق 4، ديوان العصيمي، ش 48، ت: 22560688، النساء: النزهة، ق 2، شارع محمد صالح الحميضي، م 23، ت: 22555560.
عبدالرزاق محمد علي العصفور 5 سنوات، شيع، العزاء بالمقبرة، ت: 97177226.
فهد راشد سالم بوقماز 73 عاما، شيع، الرجال: كيفان، ق 6، شارع عبدالحميد الصانع، ديوان بوقماز، ت: 94442100، 99993388، النساء: كيفان، ق 6، ش 60، م 5، ت: 99778242.
فلوه عايض محمد المجمد العازمي، أرملة سعود نافل الغريب 74 عاما، شيعت، سلوى، ق 2، ش 7، م 10، ت: 99876441.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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