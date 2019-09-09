وطن النهار

انطلق صباح امس قطار العام الدراسي 2019/2020 الجديد، بانتظام الملتحقين بمرحلة رياض الاطفال وطلبة الصف الاول الابتدائي، على ان يلتحق بهم بقية صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة اليوم والثانوية غدا في مختلف انواع التعليم الحكومي والخاص والمعهد الديني والتربية الخاصة، فيما عكس بدء العام الدراسي حجم استعدادات وزارة التربية لاستقبال الطلبة والجهود المبذولة التي يقوم بها المكلفون على تجهيز المدارس، حيث بدأت اغلب المدارس جاهزة في حين مازالت اخرى في طور التجهيز من حيث الصيانة والتكييف واستكمال الكتب.

في هذا السياق، قام وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد كميخ العازمي، بزيارة لمدرسة الفضل بن العباس الابتدائية للبنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية ويرافقه وكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، ضمن جولاته التفقدية لعدد من مدارس الكويت بمختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على استعدادات العام الدارسي الجديد.

واطلع الوزير العازمي خلال زيارته، على جميع مرافق المدرسة والتي تتضمن الفصول الدراسية والأجهزة والمختبرات والتكييف والكافتيريا وغيرها من المرافق المهمة، والوقوف على الملاحظات ان وجدت حرصا على جهوزية المدرسة واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية لاستقبال الطلبة.

وتفقد وكيل التعليم العام اسامة السلطان خلال جولاته التفقدية على عدد من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال شملت مدرسة ام عطية الأنصارية الابتدائية بنات ومدرسة عبداللطيف الديين الابتدائية بنين بالاضافة الى روضة المقدسي، بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية في اول يوم دراسي.

من جانبها، جالت مديرة الشؤون التعليمية بمنطقة العاصمة التعليمية شكرية السعيدي، على بعض مدارس منطقة اليرموك بحضور اعضاء من مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية، حيث تضمنت الجولة كلا من مدرسة بحرة الابتدائية بنات ومدرسة بدر السيد الرفاعي بنين وروضة اليرموك.

وقالت السعيدي في تصريح صحافي، ان هذا البرنامج اقيم لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين للحد من رهبة اول يوم دراسي في اول مرحلة تعليمية وجذبهم للجو المدرسي الجديد، واشعارهم بالراحة في هذا المجتمع المدرسي، مبينة ان تم الترحيب بالطلبة والطالبات الجدد بجو من الفرح والأهازيج والهدايا. وأوضحت انه تخلل الاستقبال حفلا تضمن الفقرات المتنوعة والألعاب الجماعية ومسرحيات الشخصيات الكترونية، كما تم توزيع بعض الألعاب التربوية والكتب التعليمية على الطلبة والطالبات، بالاضافة الى تقديم هدايا رمزية للاطفال في جو من البهجة المتبادلة.

الى ذلك، اكدت السعيدي، ان تكليف مديري المدارس والمديرين المساعدين بمباشرة اعمالهم في 18 اغسطس قد اتى بثماره في تجهيز المباني المدرسية من حيث التكييف ومشارب المياه والنظافة وهي خطوات ايجابية منحت لنا مساحة من التحرك في عملية الاستعداد.

وأعربت السعيدي عن شكرها للادارات المدرسية التي قامت بالتواصل مع ادارات الشؤون الهندسية ومراقبي المراحل وادارة الخدمات العامة لتوفير كل احتياجات المبنى المدرسي والحرص على ان تكون البيئة التعليمية جاذبة لأبنائنا.

