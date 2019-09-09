الأولى

تحل اليوم الذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للعمل الإنساني في إنجاز مستحق رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق المحافل الدولية. (طالع ص 05-02)

وتقدم سمو امير البلاد في رسائل شكر جوابية لمهنئيه بخالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة، ودعاء صادق بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وبإطلاقها على سموه لقب قائد العمل الإنساني

وأكد سموه أن هذا التكريم المستحق للوطن العزيز من قبل منظمة الأمم المتحدة إنما يجسد جليا ما يوليه المجتمع الدولي من تقدير كبير للدور البارز الذي تقوم به الكويت في مجال العمل الإنساني وريادتها في إغاثة المنكوبين جراء الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع العالم، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن الغالي وتحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية على صعيد مساره التنموي الطموح وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.

وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تلقى رسالة تهنئة من أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جاء فيها: نقدر جهود سموكم الطيبة في مجال العمل الإنساني وما سطرتموه سموكم من أعمال جليلة ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ،كما يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين لأرفع معهم جميعا أكف الضراعة إلى المولى عز وجل ندعو ونبتهل إليه سبحانه أن يكلأ سموكم بحفظه ورعايته ويديم عليكم رداء الصحة والعافية ويمد سموكم بعونه وقوته لبلوغ ما تصبون إليه من تحقيق نهضة عصرية شاملة بجميع مناحي الحياة في بلادنا العزيزة، مقرونة بالمزيد من الأمن والرفعة والعلياء لأهل الكويت الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وتلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قال فيها: إن هذا التتويج الذي تحقق بفضل من الله ومنة منه جاء بجهود مضنية وإسهامات وعطاء بلا حدود من قبل سموكم فما كان الجزاء الأوفى من المجتمع الدولي إلا أن بادر باختيار سموكم قائدا للعمل الإنساني تقديرا وعرفانا بالدور الريادي الكبير الذي واكبتموه سموكم طوال مسيرتكم الحافلة بالعطاء المزدهرة بتطلعات طموحة تزداد كل يوم تألقا ورونقا، وتتلألأ بنفحات من التوفيق في تحقيق الهدف المنشود والتغلب على أشق الصعاب في الأوقات والأزمات العصيبة بكياسة حصيفة وسياسة مرنة محفوفة بالحكمة والروية وثاقب النظر.

وتلقى سمو أمير البلاد رسالة تهنئة من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي قال فيها: بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخي الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبي الحرس الوطني من قادة وقوات نعرب لسموكم عن خالص تهانينا بمناسبة الذكرى الخامسة لمنح سموكم لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية كويتنا العزيزة مركزا إنسانيا عالميا من قبل الأمم المتحدة والذي جاء تتويجا لجهود سموكم الجليلة حفظكم الله.

واضاف: لقد جاءت هذه المبادرة لنيل سموكم هذا اللقب نابعة من الخصال الكريمة والمساعي الحميدة التي يتسم بها سموكم وتعد فخرا لنا جميعا، فهذا اللقب يعد اعترافا دوليا بالجهود والعطاء الإنساني لسموكم حول العالم ولمبادراتكم الطيبة، الأمر الذي وضع الكويت على خريطة العمل الإنساني حتى باتت تحظى بمكانة دولية رفيعة واستحقت لقب مركز العمل الإنساني. وتلقى صاحب السمو رسالة من سمو الشيخ ناصر المحمد قال فيها: نهنئ سموكم بالمناسبة السعيدة التي تعد تاجا على رؤوس كافة أبناء الكويت نفخر ونعتز بها جميعا، ويسرني أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد بالغ اعتزازي بمسيرتكم الإنسانية المشرفة التي قدمتم خلالها العديد من المبادرات النبيلة والإسهامات الصادقة لمساعدة المحتاجين والمنكوبين على مستوى العالم حتى بات ذكركم الطيب مقترنا بالعمل الخيري لاينفك عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تأكيدا على كرم سموكم الفياض وحبكم الأصيل الثابت لعمل الخير سائلا الله عز وجل أن يوفقكم دوما وأن يسدد على دروب الخير خطاكم وأن يعينكم على خدمة وطننا الحبيب ورفع راية نهضته وازدهاره في أعلى قمم المجد والرفعة.

وتلقى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال فيها: يسعدني والعالم أجمع يحتفل اليوم بذكرى منح سموكم هذا اللقب غير المسبوق أن أعرب عن بالغ الاعتزاز وعظيم العرفان بدوركم الكبير وبصماتكم الواضحة في العمل الإنساني ومسيرتكم الحافلة بالعطاء ومد يد العون لإغاثة المنكوبين ونصرة المظلومين واللاجئين حتى غدت الكويت نموذجا يحتذى في العمل الإنساني والخيري وحظيت بمكانة مرموقة جعلتها محل تقدير واحترام كل الأمم.