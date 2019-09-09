الأولى

تحل اليوم الذكرى الخامسة للتكريم الأممي الذي حظي به حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله تعالى ورعاه- حيث أسمته الأمم المتحدة قائداً للعمل الإنساني، كما أسمت الكويت مركزاً للعمل الإنساني في مثل هذا اليوم من العام 2014.

ومع مرور الأيام وتعاقب الأعوام يتأكد المجتمع الدولي أن اختياره صادف أهله، وأن لقب قائد العمل الإنساني لم يُمنح إلا لمن يستحقه بأفعاله وأقواله التي تتطابق كل التطابق مع أقوال وأفعال سمو الأمير، فكل كلمة قالها سموه عن الألفة والمحبة والتعاون، ونبذ العنف والخلاف والشقاق أعقبتها، بل وسبقتها ترجمة فعلية بالسلوك والتصرفات، حتى غدا سموه وغدت معه الكويت عنواناً على المصداقية، ونموذجاً في العمل الإنساني ومدَّ يد الخير بالإعانة والمساعدة لكل من يحتاج إليهما، لا فرق في ذلك بين شمال وجنوب، ولا بين شرق وغرب، فالأيادي الطاهرة النقية، والقلوب الصافية الوفية لا تعرف إلا العطاء، ولا تتقن سوى البذل والسخاء من أجل الآخرين.

إن صورة الكويت المتألقة في المحافل الدولية وصورة أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه- لا تزيدهما الأيام إلا ألقاً ولا يضيف إليهما توالي السنين إلا إشراقاً ووضاءة، بما يصدر عنهما من مواقف تجاه الخلافات والأزمات الدولية عامة، وما يحدث منها في العالم العربي على وجه الخصوص.

والمتأمل في السياسة الكويتية التي يقودها ويحدد خطاها صاحب السمو أمير البلاد لا يجد إلا ما يثلج الصدور، ويملأ القلوب فخراً بالكويت وقائدها.

فها هي الكويت وها هو ذا سمو الأمير يبذل غاية جهده في احتواء الأزمة الخليجية التي وقعت بين الأشقاء، وكادت تعصف باللحمة التي تجمعهم، لولا حكمة صاحب السمو التي نجحت كلّ النجاح في تخفيف حدة التوتر، ومنعت الأحداث من التفاقم، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم لتظهر في الأفق بوادر حل وشيك يعيد الأمور إلى نصابها، ويقضي تماماً على بذور الفرقة والاختلاف.

وعلى صعيد الأزمة اليمنية تبدو جهود صاحب السمو واضحة لكل ذي عينين، فقد استضافت الكويت مشاورات السلام بين الفرقاء التي استمرت نحو 100 يوم، وحظيت من سموه بدعم مباشر إذ أكد ضرورة تحقيق نتائج ايجابية من أجل حفظ أمن اليمن واستقراره وسلامة شعبه ووحدة أراضيه.

وليست جهود الكويت محصورة ولا مقصورة على المنطقة الخليجية أو المحيط العربي وحدها، بل امتدت الى العالم بأسره الذي يضع قادته وزعماؤه كل الثقة في شخص سمو الأمير صاحب المدرسة الدبلوماسية الهادئة المتزنة التي تمثل قوة ناعمة للكويت في مختلف المحافل الدولية، تجعلها كبيرة التأثير، مسموعة الكلمة.

وليس من شك في أن تاريخ صاحب السمو أمير البلاد في الحياة الدبلوماسية والإنسانية هو الذي دفع العالم للتعامل بتقدير عالٍ مع الكويت وإلى اعتبار أميرها قائداً للعمل الإنساني.

ومع تجدد الاحتفال بتلك الذكرى الغالية على كل مواطن كويتي وخليجي وعربي، بل وعلى نفوس الأحرار المنصفين في شتى بقاع العالم، تتجدد ثقة المجتمع الدولي ويعظم تقديره للكويت وأميرها الذي نال من التقدير ما لم ينله غيره من القادة والزعماء بفضل إنسانيته التي جابت الآفاق، وأصبح يعرفها القاصي والداني في كل أصقاع العالم.

شكراً يا صاحب السمو على عطائك لوطنك وأمتك، شكراً يا صاحب السمو على عطائك للإنسانية جمعاء، شكراً يا صاحب السمو على جهودك التي أوقفت معارك، وانهت أزمات، ووأدت خلافات، وأقامت جسوراً من الأمل والوفاق بين من كادت تودي بهم الخلافات، وتقضي على مستقبلهم النزاعات.

وختاماً لابد أن نقول في ذكرى تسمية سموكم قائداً للعمل الإنساني إن اختياركم شرف لكل الأوفياء والمخلصين، بل وشرف للقب الذي حظيتم به.

حفظكم الله يا سمو الأمير، وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء.

