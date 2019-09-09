الأولى

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن اقتراح بقانون قدمه مجموعة من النواب لالغاء الاستبدال بشكل كامل، وسط توجه اللجنة لوقف استقطاع الفوائد عمن استوفوا اصل الاستبدال، مشيرا الى ان ذلك يتكلف 240 مليون دينار.

واعلن عن اجتماع حاسم لمناقشة قانون الاستبدال ستعقده اللجنة مع وزير المالية وفريق مؤسسة التأمينات يوم 22 الحالي.

ووجه خورشيد في تصريح صحافي الشكر لوزير المالية نايف الحجرف باعتباره الوزير الوحيد الذي فهم معنى التقاعد المبكر الاختياري ورفض احالة أي رجل بلغت خدمته 30 عاما أو امرأة بلغت خدمتها 25 سنة الا بناء على اختياره. وحمل خورشيد كل وزير ومدير عام هيئة مسؤولية التطبيق الخطأ لقانون التقاعد المبكر الاختياري مؤكدا ان محاسبتهم واجبة. وقال أثناء العطلة البرلمانية الحالية فوجئنا بان بعض الوزراء والمسؤولين طبقوا القانون بشكل خطأ.

وافاد بانه في حالة الغاء الاستبدال والدخول بنظام أمثال الراتب فلن توضع فوائد على الاقل في الأمثال السبعة الاولى بينما الأمثال التسعة الباقية تظل محل نقاش حيث نطالب بان تتحملها الخزينة العامة، على ان يكون الاستقطاع الشهري بحدود 10% من قيمة الأمثال التي حصل عليها المتقاعد.

وتابع خورشيد: كانت هناك وجهات نظر بشأن وضع رسوم ادارية مقطوعة لمرة واحدة ولكن حتى الان لم نتوصل الى اتفاق بشأنها.

وبين أن هناك 35 الف مستفيد من الاستبدال، لو اخذ مستفيد قرض 10 آلاف والتي ستتراكم فوائده على مدة السداد وستصل الى عشر او 12 سنة ستصل قيمة القرض الى 17 الفاً ولذلك اقترحنا ان نقف على اصل الدين فقط، ولذلك سيتم الغاء الفوائد على الرقم الذي وصل اليه المستفيد فمثلا لو دفع المستفيد 15 ألفاً يلغى الألفان ولو دفع 12 ألفاً تلغى الخمسة آلاف مؤكدا انه لا يوجد اثر رجعي وقيمة هذا المقترح من الممكن ان تصل الى 240 مليون دينار ويكون قرار تحمل هذه الكلفة بناء على قرار من اللجنة المالية ومجلس الامة.

واوضح خورشيد ان هناك الكثير من السوابق منها السابقة الاولى وهي بعد التحرير مباشرة عندما تحملت الخزينة العامة للدولة مبالغ من خلال الاستبدال والفوائد وكذلك في عام 2005 اقر قانون الاستبدال وتم التعديل عليه والمعالجة على هذا القانون وتحملت الخزينة العامة للدولة آنذاك مبلغ ما يقارب 405 ملايين دينار مشيرا الى ان الكلفة المالية لالغاء قانون الاستبدال تصل الى 240 مليون دينار لـ 35 الف مستفيد موجود على قانون الاستبدال.