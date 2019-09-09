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استقبلت وزارة التربية أمس في بداية العام الدراسي الجديد 87 الف تلميذ وتلميذة في رياض الأطفال وصفوف الاول الابتدائي، بينما يلتحق بالدراسة اليوم قرابة 440 الفا يمثلون باقي تلاميذ المرحلة الابتدائية اضافة الى طلاب المرحلة المتوسطة.

وقام وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بجولة على عدد من المدارس حيث اطلع على الفصول الدراسية والأجهزة والمختبرات والكافتيريات وغيرها من المرافق للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في تصريح لـ كونا حرص الوزارة بكل قطاعاتها ومناطقها التعليمية على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لانطلاق العام الدارسي من دون اي معوقات. وقال إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري المناطق التعليمية للوقوف على أي معوقات لتداركها والعمل على تلافيها. من جانب آخر واجهت الجامعة يوما صعبا في موقع الشدادية حيث كان الوصول الى الموقع صعبا بالنسبة للطلاب والطالبات. من جهة أخرى قررت المحكمة الادارية أمس تأجيل دعوى وقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية إلى جلسة 6 اكتوبر المقبل . وكانت القائمة المستقلة في كلية العلوم الادارية اقامت دعوى مستعجلة ضد الادارة الجامعية لوقف عملية الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية في بداية الفصل الدراسي الحالي لعدم جاهزية الحرم الجامعي.