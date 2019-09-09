الأولى

أصبح ملف وكالة غير قابلة للعزل بين وزارتي الشؤون والعدل والفتوى والتشريع، كالجمرة تلقيها كل جهة على الأخرى من دون التوصل إلى حل نهائي، فالبرغم من مضي ما يقارب 6 أشهر على وقف رواتب ربات البيوت، إلا أنه لم يتم تحديد مصير الأمهات اللاتي اضطررن إلى بيع منازلهن عن طريق الوكالة نظرا لظروفهن الخاصة.

فبعد تطبيق وزارة الشؤون نظام الميكنة وتنفيذ الربط الالكتروني مع وزارة العدل، عاد ملف الوكالة غير القابلة للعزل إلى الواجهة مرة أخرى، ليضع ربات البيوت في مأزق والتورط في مبالغ مالية شهرا بعد شهر.

وبالرغم من ورود شكاوى عدة للشؤون من قبل إحدى أهم شريحة في المجتمع بسبب ايقاف الرواتب، غير أن الأمر لم ينته حتى الآن بعد مرور اكثر من 150 يوما على المراجعات وتقديم الشكاوى، حتى أدركن أنهن أصبحن ضحية هذه الوكالة التي استحدثت أيام التسعينيات لارتفاع بورصة بيع وشراء العقار في ذلك الوقت. الأمهات المعنيات يعانين الأمرين فبعد وقف صرف الرواتب وجدن الأبواب مؤصدة في وجوههن، باعتبار أن الشؤون تسير وفق النظم المعمول بالربط الالكتروني، حيث وجدت مستندات رسمية تثبت غير الواقع بامتلاكهن المنازل في السجل العقاري، الأمر الذي تفاجأن له بأن العقارات مازالت مسجلة باسمائهن وهن لا يعلمن بذلك وتستطيع أي منهن التصرف به. وضاعت ربات البيوت بين وزارتي الشؤون والعدل وإدارة الفتوى والتشريع، فعندما عادت وزارة العدل الجمرة للشؤون لجأت الأخيرة إلى الفتوى والتشريع لأخذ موافقة اعادة الصرف من عدمه، وأصبح هذا الوقت المستغرق بين الجهات الثلاث على حساب الأمهات اللاتي أرهقتهن الالتزامات الشهرية واقساط القروض والديون. 6 أشهر على وقف رواتب الواقعات في هذه المشكلة والملف دخل عقده الثالث حينما استحدثت هذه الوكالة، ومازال الامر بغير حل جذري من المسؤولين المعنيين، الامر الذي يتطلب قراراً جريئاً وسريعاً باعادة صرف الرواتب وبأثر رجعي حتى تتخلص ربات البيوت من المشاكل المالية التي ترتبت على الايقاف حتى يتم البت في الحل النهائي، وذلك مراعاة لظروف فئة من أهم فئات المجتمع التي تحتاج إلى الاضافي بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهن وليس عرقلة أمورهن، لاسيما أن الكثير منهن لديهن ظروف صعبة. يذكر أن وكالة غير قابلة للعزل لا تسمح للمالك الأساسي ببيع منزله أو تحويله وتتيح للمشتري التصرف فيه حيثما يشاء، وهي استحدثت أيام التسعينيات عند ارتفاع بورصة بيع وشراء العقار لتعجيل اجراءات البيع والشراء لاسيما أن اجراءات صدور الوثيقة الشرعية تحتاج إلى مدة لا تقل عن 30 يوما، إذ أن هذه الوكالة تتيح للمشتري والبائع سرعة وسهولة اجراء المعاملة، وتضمن أحقية المشتري في العقار دون منحها لصاحب العقار الاساس الذي يبقى اسمه مسجلا في السجل العقاري.