وطن النهار

بهذه المناسبة السعيدة الغالية يتقدم رئيس واعضاء مجلس ادارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن عبدالحسين محمد وجميع اعضاء اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بأجمل التهاني والتبريكات الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه، بمناسبة الذكرى الخامسة على منح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية دولة الكويت «مركزا إنسانياً عالمياً» من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار العم إبراهيم البغلي إن الإنسانية في دولة الكويت متجذرة تاريخيا قيادة وشعبا وإغاثيا وتنمية.

وأضاف البغلي أن هذا التكريم من قبل الأمم المتحدة في التاسع من سبتمبر عام 2014 كان فريدا في تاريخ هذه المنظمة وهو شرف وتكريم لكل شعور إنساني تجاه معاناة أي إنسان في العالم.

وأكد البغلي إن أعمال البر والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنه من مسارعة في إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون لكل محتاج.

وبيّن البغلي أن الإنسانية «تكاد لا تجتمع حول إكبار وإجلال زعيم كما فعلت ذلك مع سمو الأمير الذي أحيا في العالم الرصيد القيمي والإنساني المشترك» مشيرا إلى أن سموه هو المرآة التي يرى كل منا فيها ذاته الإنسانية الرافضة للظلم وهو أمير المبادرات وقائد الإنسانية من أجل خير البشرية.

وقال البغلي إن دولة الكويت انطلاقا من عقيدتها الإنسانية ارتكزت سياستها الخارجية منذ استقلالها عام 1961 على وجوب تقديم المساعدات الإنسانية لكل الدول والشعوب المحتاجة تفعيلا للجهود الدولية من أجل المحافظة على الأسس التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على الروح البشرية.

وأشار البغلي إلى أن المشاركة الكويتية الفاعلة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تعتبر سجلا مشرفا للكويت ودورها الحضاري والإنساني

واختتم البغلي حديثه قائلاً: نسأل الله العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته، ويسبغ عليه ثوب الصحة والهناء والعافية، وأن يسدد خطاه، وأن يكون عوناً له في استمرار مسيرة وطننا الحبيب، وأن يفيء على شعب الكويت من فيض نعمه وجزيل عطائه رخاءً لا ينفد وعزاً لا يتبدد وأمناً لا يبلى، وأن يجني ثمار النهضة التنموية في إطار من الحرص الدائم من سمو أمير البلاد على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين والمدير العام ورئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن محمد إننا قبل نحو أسبوعين احتفلنا باليوم العالمي للعمل الإنساني واليوم نحتفل بتسمية سمو الأمير (قائدا للعمل الانساني) وهذا اللقب اعتراف دولي للمرة الأولى ولقائد عربي وذلك تقديرا للدور الريادي والمميز لسموه في إطار العمل الإنساني.

وأكد علي حسن أن هذا الحدث ذو أهمية ومصدر فخر على جميع الأصعدة الفردي والمجتمعي والوطني والإقليمي والعالمي، مبينا نفتخر بهذا اللقب بحكم وجودنا بهذا الوطن الكريم والتعاطي اليومي مع المؤسسات والهيئات لتقديم خدمة افضل في الكويت وخارجها خصوصا في البلدان المحيطة التي تتلقى جزءا مهما من مساهمات دولة الكويت وعطاءاتها.

وذكرعلي حسن أن مساهمات الكويت لا تقتصر على المساعدات المادية بل أدت إلى حث المجتمع الدولي على المساهمة في العمل الإنساني من خلال المؤتمرات العالمية التي استضافتها الكويت وشاركت في تنظيمها ومن خلال آليات المتابعة التي وضعتها الكويت للمتابعة والوصول إلى النتائج المرجوة.

وبيّن علي حسن أن هذا الدور الجليل يعد استجابة لأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الكويت مع المجتمع الدولي قبل سنه وخصوصا للأهداف المتعلقة بالأمن والعدالة والشراكة من أجل التنمية.

واختتم علي حسن كلمته بالدعاء لسمو الأمير بطول العمر والصحة والعافية، مستذكرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «خيركم من طال عمره وحسن عمله» وهو ما نشاهده في أميرنا المفدى، يحفظه الله ويتمتع به ولله الحمد والفضل.

ومن جهته، أكد أمين سر مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ورئيس فريق التحكيم والتقييم للجائزة البغلي للابن البار منصور عايش السلامين ان الاختيار الاممي تكريم مستحق لسمو الأمير ولكويت العطاء التي عملت دائماً على حقن الدماء وإنقاذ الارواح ومساعدة الفقراء وتنمية الدول ومساعدتها على النهوض من الجهل والفقر والدمار.

وأوضح السلامين ان دولة الكويت رائدة في مجالي العمل الانساني والخيري من خلال ما تقوم به من تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية وريادة مؤسسية في هذه المجالات وقد جسدت الكويت نموذجا متميزا للعمل الانساني الخيري، فلم تتوانَ في تلبية نداء الواجب الانساني في كل نازلة تقع بالشعوب الإسلامية.

وأكد السلامين ان العمل الخيري الكويتي أصبح في ظل صاحب السمو وبدعم سموه وتشجيعه لهذا العمل جسراً للتواصل بين الكويت والشعوب التي تتعرض لأوضاع إنسانية مؤلمة وتم تنفيذ آلاف المشروعات الخيرية والإنسانية والتي أصبح بعضها نموذجاً ريادياً ومنارات خيرية للعطاء في ربوع الأرض ترفع علم الكويت لترسم المحبة بين شعوب العالم وشعب الكويت وقيادته.

واختتم السلامين قائلاً «في هذه الذكرى العطرة على قلوب كل أهل الكويت والمسلمين قاطبة أقول لصاحب السمو جزاك الله خيراً فالفضل لله جل وعلا ثم لكم وللخيرين من أهل الكويت في دعم وتعزيز رسالة العمل الخيري دون تفرقة بين لون أو جنس أو دين».

ومن جانبه، أكد المدير الاداري بالجمعية الكويتية الخيرية والمنسق العام لجائزة البغلي للابن البار عبدالهادي مرتضى الخباز أن تسمية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائدا للعمل الإنساني» من قبل الأمم المتحدة أمر مستحق باقتدار وتأكيد على دور الكويت حكومة وشعبا ودعمها اللامحدود للعمل الانساني حول العالم.

وقال الخباز إن الذكرى السنوية الخامسة للتكريم الأممي لسمو الأمير تعد حدثا مهما وهذا التكريم مستحق لقائد نذر نفسه لعمل الخير وامتدت أياديه البيضاء بالرعاية والدعم لكل المحتاجين في مختلف دول العالم.

وأضاف أن هذا التكريم يعد أيضا استحقاقا طبيعيا لسمو أمير البلاد بالنظر إلى مسيرته الإنسانية الحافلة بالعطاءات ومساهماته المستمرة على المستويين الحضاري والإنساني.

وأوضح الخباز أن مساعي سموه الخيرة في دعم العمل الإنساني الخيري على المستوى الدولي أكسبت الكويت السمعة المرموقة والمكانة البارزة بين دول العالم فاستحقت اختيارها من أعلى منظمة دولية «مركزا للعمل الإنساني» بفضل ما تقوم به من جهود رسمية وأهلية في مجالات الأعمال الخيرية الانسانية.

وفي الختام تقدم الخباز بالتهاني بمناسبة مرور خمس سنوات على تسمية سمو الأمير قائدا للعمل الإنساني، واعتماد الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ومن جانبها، أكدت رئيسة الفرق التطوعية بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومقررة اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار نادية الشطي أن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني» جعل من الكويت رسالة حضارية عنوانها الرئيس الإنسانية والعمل الخيري الذي بلغ مختلف أصقاع العالم.

وأعربت الشطي عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على قلب كل كويتي. وقالت إن هذا اللقب الأممي الكبير يعد وساما على صدور الكويتيين جميعا لأنه يعبر عن حقيقة ماثلة يعرفها القاصي والداني عن عطاء الكويت وأهلها وأياديها البيضاء في أبلغ ترجمة لتعاليم ديننا الحنيف والنخوة العربية بتقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجها بغض النظر عن أي اعتبارات كانت وغايتها الإنسان فقط.

وأضافت الشطي أن حلول الذكرى الخامسة للتكريم الاممي يعتبر مناسبة طيبة للاحتفال بها واستذكار معانيها السامية وإبراز الدور الإنساني لسمو الأمير والشعب الكويتي على ما يقدم من دعم ومساندة لشعوب العالم حول العالم استشعارا من الكويت لدورها الإنساني الرائد في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

وفي الختام تقدمت الشطي بأسمى التهاني والتبريكات لسمو الأمير بهذه المناسبة الكريمة التي استحقت معها الكويت مكانتها الدولية الرائدة على جميع المستويات ولاسيما الإنسانية.

