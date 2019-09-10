وطن النهار

طوال تاريخها أثبتت الكويت أنها واحة خير وسلام وعطاء لا ينضب والمتابع للشأن الإنساني يلمس بكل وضوح تلك القفزة الكبيرة التي خطتها الكويت في عهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي ارتقى بتلك المسؤولية الاجتماعية الأممية الى مصاف أوسع وأرحب وجعل من الكويت عاصمة للإنسانية وعاصمة للمانحين وعاصمة للقمم العربية وجهود الإغاثة الدولية لقب غير مسبوق في التاريخ، حيث انه لم يمنح لأحد غير صاحب السمو.

وأتى احتفال الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كقائد إنساني مناسبة غير مسبوقة وكانت الأولى في تاريخ الأمم المتحدة وتحتفل الكويت اليوم بسموه، وبالذكرى الخامسة لتكريمه، فمنح لقب «قائد إنساني» لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لم يأت من فراغ، وإنما من مبادرات شخصية وخاصة تنم عن سلوك إنساني نابع من أخلاق عالية، وهذا ما نفخر به كلنا ككويتيين بالدرجة الأولى وعرب ومسلمين.

ولقب الإنسانية الذي تربع على عرشه أميرنا ووالدنا ما هو إلا انعكاس لجهود جبارة قام بها سموه، حيث منح العمل الإنساني والخيري في عهده انطلاقة عالمية.

إن السجل الإنساني لصاحب السمو الأمير يرشحه ان يكون بالفعل رمزا للعطاء والإحساس بمعاناة الفقير والمنكوب وطالب العلم والأرملة والمطلقة في العالم، في زمن سيطرت فيه النزعات المادية وكثرت فيه الحروب والنزاعات الأهلية، وتضاعفت فيه أعداد الضحايا والمشردين والنازحين. وأتى التكريم ليؤكد على ان صاحب السمو الأمير يحظى بتقدير المنظمات الإنسانية الدولية وقادتها، الذين ما برحوا يشيدون بدور سموه الإنساني في المحافل العامة وخلال اللقاءات المغلقة.

مناسبة عزيزة على قلوبنا ألا وهي مرور خمس سنوات على تكريم الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، بمنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني» وتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني»، يتجدد العهد للقيم والمبادئ الكويتية والدور الإنساني الرائد للبلاد بتقديم المساعدات ومد الأيادي البيضاء لكل محتاج حول العالم.

ولم يغب لحظة عن الشعب الكويتي منح سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لقب «قائد العمل الإنساني» وتكريم الكويت بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني»، فهو يفتخر بذلك امام شعوب العالم.

وأسس سمو الأمير دعائم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة اذ اتى هذا التكريم الأممي الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور الإنساني المهم الذي جبلت عليه الكويت وسمو امير البلاد في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.

وبدوره أسهم الشعب الكويتي منذ القدم بهذه الجهود الإنسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بما قدمه من دعم متواصل للعديد من المشاريع الإنسانية في قارتي آسيا وافريقيا بمبادرات شعبية وأياد خيرة امتدت إلى الكثير من المحتاجين في أصقاع الأرض لاسيما اثناء المجاعات والكوارث الطبيعية.

ورسميا حرصت السياسة الخارجية الكويتية منذ عام 2008 على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة اذ قامت الكويت بتخصيص نسبة 10 في المئة من اجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب بالإضافة إلى مضاعفة مساهماتها الطوعية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

وإن هذا التكريم جاء في المكان المناسب، ولا مزايدة في ذلك الوقت، فالوقت الطويل الذي قضاه صاحب السمو في الخارجية، من خلال تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودور سموه في المصالحات وتقديم المساعدات للدول المحتاجة، يجعله مرشحا لذلك اللقب.

ومن مبدأ لمّ شمل أبناء البيت الواحد، برزت جهود أمير الدبلوماسية وقائد المصالحات بين الدول الخليجية والعربية من خلال إزالة الخلافات بين الأشقاء وإذابة الجليد بينهم، حرصا على ترميم البيت الخليجي.

الكويت قبلة العرب

العلاقات الكويتية الإقليمية والدولية تتميز بأنها جيدة بفضل قائدها الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي لم يتوان لحظة عن مد جسور التعاون والدعم إلى كل دولة توجه نداء الإغاثة إلى الكويت، حيث أصبحت ملاذا ومركزا إنسانيا عالميا لا ترد من يطلب العون والمساعدة.

وتحولت الكويت في عهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى قبلة للقرارات العربية المهمة والمواقف الدولية الحاسمة في هذه الفترة الحالية، بفضل مبادرات سموه التاريخية واحتضنتها أرض الكويت من قمم ومؤتمرات عالمية أسهمت بشكل فعال في نجاحها، وعكست الصورة الناصعة والمشرفة للكويت عربيا ودوليا في المجال الإنساني والحضاري والسياسي.

كما أن دعم سموه لم ينقطع عن دعم الدول العربية والشقيقة، حيث امتد دعم سموه الى كل مكان وجد فيه معاناة إنسانية، وأينما كان هناك محتاج أو وقعت كارثة أو أزمة أو اضطهاد، تجد الكويت حاضرة تمد يد العون والمساعدة فورا، هذا بالإضافة الى دعم المؤسسات الخيرية والإنسانية والمنظمات الدولية في محاربة الفقر وتعزيز الصحة العامة والتعليم والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، وكل المشاريع الإنسانية والخيرية في شتى بقاع الأرض تشهد بأن وراء هذا العطاء رجلا وإنسانا عظيما يؤمن بمساعدة الآخرين ويمد يد العون لكل محتاج، انطلاقا من ضميره الإنساني في مساعدة أخيه الإنسان.

حفظك الله يا صاحب السمو الأمير قائد الإنسانية، وحفظ الكويت من كل مكروه.

