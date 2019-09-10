مال وأعمال

قدرت مصادر لـ «النهار» بلوغ مستوى العجز الفعلي لميزانية العام الحالي حوالي 1.7 مليار دينار بعد مرور 5 أشهر من السنة المالية 2019/ 2020 خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى أغسطس.

ولفتت أن العجز المتحقق يأتي بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10 في المئة.

وتسعى الكويت إلى العمل على محاصرة عجز الميزانية في أضيق الحدود من خلال العمل على مواجهة الهدر في الانفاق وحصر مزايا القياديين في الدولة وربطها بالأداء ، مع تنفيذ مشاريع تنموية واعدة تخفف درجة الاعتماد على أسعار النفط التي شهدت العديد من التغيرات على وقع تجدد الحرب التجارية الأميركية الصينية والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام ودول الشرق الأوسط على وجه الخصوص ومنها الدول المنتجة للنفط.

وأفادت المصادر أن العمل على سد فجوة المستحقات الحكومية تجاه الغير والعمل على استردادها والعمل على رفع رسوم بعض الخدمات الحكومية المقدمة وتكويت العمالة في القطاع الخاص وإعادة هيكلة الوظائف الحكومية من بين السياسات التي تسعى الحكومة على تطبيقها خلال السنوات الحالية تزامناً مع تطبيق الخطط التنموية الرامية لتعزيز قدرة الحكومة على توظيف قدراتها التنموية في العديد من المجالات.

وقد بلغ متوسط أسعار النفط خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى نهاية أغسطس 2019 حوالي 66 دولاراً للبرميل وذلك في الميزانية بتراجع قدره 9 دولارات للبرميل عن سعر التعادل. وترصد الميزانية عجزاً متوقعاً قدره 7.7 مليارات دينار بعد استقطاع الأجيال القادمة.

