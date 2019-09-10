مال وأعمال

شنت وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة الماضية عدة حملات تفتيشية على الأسواق بجميع مجالاتها وذلك بالتزامن مع بدء حلول عودة المدارس والجامعات وذلك بالضغط على المراقبين والمفتشين للاستمرار في متابعة الأسواق وعدم التهاون مع المخالفين للأسعار والسلع وجودتها واجراءات الرخص التجارية، وفحص السلع وبلد المنشأ لمنع المقلدة وضبط المخالفين واحالتهم لجهات الاختصاص من خلال الضبطية القضائية، وذلك على جميع المحافظات.

وكشفت مصادرمسؤولة لـ «النهار» أن المحلات مستمرة لضبط حركة الأسواق وعدم التلاعب لحماية المستهلكين ومعاقبة المخالفين للقانون وإحالتهم للجهات التنفيذية والقانونية لاتخاذ الاجرءات ضدهم مؤكدة أن توجيهات مشددة من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اصدرها بشأن توجيه الفرق التفتيشية لجميع المراكز التسويقية والجمعيات التعاونية والمحلات التجارية بجميع المناطق لضبط الأسواق.

وذكرت المصادر أنه من ضمن الحملات الموجهة بمنطقة الفحيحيل تمكن فريق طوارئ الكوت التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، من ضبط عدد من المخالفات وتمت إحالتها لجهات الاختصاص وذلك نتيجة لتكثيف الحملات الرقابية على المستودعات والمحال التجارية بالأسواق مشيرةً إلى أنه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبعض السلع المقلدة لغير المنشأ كما وتم ضبط كمية من ماء زمزم مغشوش معبأة في علب وجاهزة للبيع في محل بمنطقة الفحيحيل وهي تخالف القرار الوزاري رقم 216/2014 يحظر استيراد ماء زمزم بغرض تجاري ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق، وتم احالة الضبطية الى النيابة التجارية لإجراء اللازم والتحفظ عليها.

وألمحت المصادر إلى أن الحملات سوف تتجه خلال اليام القادمة إلى مخازن الشركات المستوردة وأسواق الجملة بالكشف المفاجئ عليها لفحص المنتجات والسلع بجميع أصنافها لمنع الغش وضبط السلع والمنتجات الرديئة والفاسدة فيما أكدت المصادر، استمرار حملاتها التفتيشية ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع الجميع وتطبيق القانون على كل المستويات دون تمييز لأحد.

