مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 71?9 نقطة ليبلغ مستوى 5863?3 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?21 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 175?5 مليون سهم تمت من خلال 7354 صفقة نقدية بقيمة 39?3 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 19?7 نقطة ليصل إلى مستوى 4783?7 نقطة بنسبة 0?41 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 94?9 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقات نقدية بقيمة 7?17 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 97?18 نقطة ليصل إلى مستوى 6415?2 نقطة بنسبة 1?49 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 80?5 مليون سهم تمت عبر 4046 صفقة بقيمة 32?16 مليون دينار.

وكانت شركات (الراي) و(وطنية د ق) و(كويت ت) و(نابيسكو) و(الهلال) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(الدولي) و(صناعات) و(أعيان) و(أرزان) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الأنظمة) و(وربة كبيتل) و(ايفا فنادق) و(اسمنت ابيض) و(اجيال) الأكثر انخفاضا.وشهدت الجلسة إفصاحا من (مجموعة الامتياز الاستثمارية) بشأن توقيع عقد لمصلحة شركة تابعة بقيمة 7?6 ملايين دينار (نحو 25?8 مليون دولار) فضلا عن افصاحين منفصلين حول تعامل أشخاص مطلعين على أسهم شركتي (التجارية العقارية) و(مينا العقارية).

