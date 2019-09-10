مال وأعمال

قال «ديفية ليبتون» القائم بأعمال مدير صندوق النقد الدولي إن الصندوق يقوم على الالتزام بالتعاون بين الدول الأعضاء، وهذا الالتزام يتضاءل مؤخراً لكن دول العالم قد تعيد اكتشاف أهميته، وإذا حدث ذلك فسيجدون أن الصندوق أداة لا تقدر بثمن.وشهد العالم الذي يحيط بصندوق النقد تغيراً أو لا يزال يتغير في نواح عدة حاسمة.وكان الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الماضي يبلغ 87 تريليون دولار، مرتفعاً من 11 تريليون دولار فقط في عام 1980. وفي حين أن الناتج المحلي الإجمالي هو واحد فقط من بين العديد من مقاييس الأدء الجيد، فإن هذا التحسن يبدو ملحوظاً، ولكن قبل أن تبدأ الاحتفال بهذا النمو ضع في اعتبارك هذه الأرقام، التي تشير إلى الجانب المظلم للاقتصاد العالمي:

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الزوايا الخفية للاقتصاد العالمي، والأموال التي تهرب من متناول محصلي الضرائب والمنظمين وجهات إنفاذ القانون. وهذه هي المكاسب غير المشروعة، وعائدات المراجحة التنظيمية، والأرباح من ملاذات الضرائب التي يعتبرها البعض ما يعادل التهرب الضريبي، وهذه الأمور تمثل الأموال المفقودة والتي كان يمكن استخدامها لتحسين حياة الأشخاص. كما أن ظهور التمويل الرقمي والأصول المشفرة والجريمة الإلكترونية يتم إضافتها إلى هذه التحديات، والتي هى عبارة عن شبكة مظلمة تمثل سوقاً خفية لكل شيء من الهويات المسروقة إلى الأسلحة والمخدرات.

وهذه الممارسات - غير المشروعة أو المشروعة - لها تأثير كبير على عائدات الحكومة في جميع أنحاء العالم، وبشكل متزايد يتم دعوة المجتمع الدولي للقضاء على القضايا التنظيمية الرمادية.

