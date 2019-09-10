مال وأعمال

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن ركائز السياسة السعودية النفطية محددة سلفاً ولن تتغير.

وأكد بن سلمان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، بحسب قناة «العربية»، أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل «أوبك» وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وأشار الوزير إلى أن «اتفاق «أوبك» سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوماً على نحو متماسك ومتناسق داخل «أوبك» لضمان ازدهار المنتجين معاً، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط».

وعبر عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل في إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

ولفت إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

ولفت إلى أن المملكة لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء «أوبك»، تحالف «أوبك» سيظل قائماً على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء «أوبك» تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك».

وأشار إلى أن هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية، مبيناً أن «آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين.

وأوضح أنه من غير المرجح أن يتباطأ الطلب العالمي، مشيراً إلى أن المملكة لا تدير السوق وإنما تحقق التوازن».

