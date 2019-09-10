إيمانيات

بيّنت نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) أنّ الإصلاح قد يتخذ طريقاً شاقّاً على النفوس، غالي الثمن على المصلح، لكنّه ثمن يستحقه هذا الإصلاح، فالإمام الحسين (عليه السلام) إنّما خرج لطلب الإصلاح في أُمّة جدّه المصطفى، والإصلاح ذاك كان غرضه زلزلة دولة الظالمين وإضعافها، وإذكاء شعلة الثورة والرفض والامتناع عن الركون إلى الظلم والظالمين.

واتضح من ذلك أنّ هذه النهضة المباركة بكلّ ما جرى فيها من أحداث ومواقف قد عبّدت طريق الحرّية في نفوس المستضعفين الأحرار، وحفزت نفوسهم ومنحتها القدرة الإيمانية لرفض الاستعباد والطغيان والتجاوز على حقوق البشر أينما كانوا وفي أي زمان وُجدوا، ثمّ إنّها رسمت لهم منهاجاً بيّناً وشرعةً جليّةً للوصول إلى غرضهم المنشود. فقد قدّم الإمام (عليه السلام) أنموذجاً حيّاً لطريق الحقّ والعدل، وبيّن لنا أنّ السائرين على هذا الطريق وإن أفنوا أجسادهم وما يملكون، فقد حقّقوا ما كانوا يأملون، وهم الروح التي تُبث في الأُمّة حين تستكين إلى الظلم وتخمل وتتغافل، وهم بعدُ ذخائر للأُمم تتعلّم من تضحياتهم وتقتدي بشهاداتهم وتتخذهم مناراً للحرّية والسعادة الأبدية.

يقول الإمام الحسين (عليه السلام) في مقولته الشهيرة: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدي (صلى الله عليه وآله وسلم) أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي عليّ بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومن ردَّ عليَّ أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين». فإنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة، كانت عاملاً كبيراً ودافعاً قوياً للإمام الحسين (عليه السلام) في حركته وخروجه، باعتبار أنّها كانت شبه معطلة بالرغم من أهميّتها وشدة تأكيد الإسلام وحرصه على إقامتها، فهي العامل الأهم في النهضة الحسينية.

وعلى هذا الأساس فإنّ قيمة الإمام الحسين (عليه السلام) استناداً إلى هذا العامل تتضاعف كثيراً، ويأخذ الدرس الحسيني من هذا الحساب شكلاً آخر ووضعية مختلفة، والسبب الأساس والعامل الرئيس الذي يعطي لهذه النهضة جدارتها وأهليتها لتبقى دائماّ مشعة على جبهة التاريخ وخالدة أبداً ودرساً أزلياً وثورة لا نظير لها في العالم هو هذا السبب، إنّ هذا العامل يرفع كثيراً من أهميّة وقيمة النهضة الحسينية.

ركّز الإمام (عليه السلام) في دعواته الإصلاحية إلى صيانة الكرامة الإنسانية، ورفض العبودية وقال متحدياً الذلة التي يريدها الطغاة للأحرار، وتوجيه الناس وتذكيرهم بأدوارهم في هذه الدُّنيا وضرورة التزامهم بالوعي. إنّ الحسين (عليه السلام) انتصر لأنّه انسجم مع ذاته ومبادئه، ولم يتنازل عن قيمه وأخلاقه ولم يتقاعس عن القيام بواجبه ولم يرضَ لنفسه حياة الذل والهوان وقد قالها (عليه السلام): «موت في عزٍ خير من حياةٍ في ذل». انتصر بانتصار المبادئ الإسلامية وبقاء شعلة الدِّين حيّة وسُنة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وتعاليمه حاضرة وفاعلة.

إنّ ثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، هي أعظم ثورة إصلاحية عرفها التاريخ البشري على سطح الكرة الأرضية لأنّها أحيت المبادئ والقيم المقدّسة في نفوس وعقول الأجيال المتعاقبة، وأعطت الدروس المشرقة عن التضحية في سبيل القيم الإسلامية والإنسانية. وقد تأثر عظماء البشرية ومفكريها وسياسيها بشخصية الإمام الحسين (عليه السلام) وسيرته العطرة، لأنّهم وجودوا في ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) الرفض المطلق للظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعرقي والقبلي، ولمسوا في حركته التحررية الكرامة الإنسانية، والحرية الفكرية، والعدالة الاجتماعية، والتسامح الديني، والوفاء للقيم الإنسانية.

فعاشوراء الإمام الحسين (عليه السلام) لم تنتهِ عصر العاشر من محرم الحرام سنة 61 للهجرة، بل من هناك ابتدأت وانطلقت. فـمبادئه (عليه السلام) لم تقتل لحظة استشهاده، وأنّ نداؤه (عليه السلام): «هل من ناصرٍ ينصُرُنا؟» ما يزال موجهاً لجميع أبناء الإنسانية الذين يستشعرون العزّة، وهي من خصال المؤمنين: (وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8)، ويهتفون: «هيهات منّا الذّلة»، كما هتف بها الإمام الحسين (عليه السلام) وطبّق مصداقها.

