إيمانيات

تعتبر ملحمة عاشوراء مدرسة للإنسانية على مرّ العصور، ومهما اختلفت أسماء الظلمة، وتصارع الحقّ والباطل. فهمي الترجمان الحقيقي الواقعي للقرآن الكريم والتجسيد الحيّ للسنّة المحمّدية الأصيلة التي لا لبس فيها ولا تحويل.. وفي كلّ سنة لنا ذكرى مع أجواء عاشوراء، وفي كلّ سنة نستعيد في وعينا وحياتنا كربلاء. عندما نستقبل عاشوراء، علينا أن نستقبلها على أساس ما نحمل من مسؤولية تجاه الله سبحانه وتعالى، أن نعيش التقوى في الفكر عندما نفكّر، وفي العمل عندما نعمل، وفي علاقاتنا وكلّ أوضاعنا العامّة.. وأن نشعر، أيضاً، أن لا صفة لنا إلّا أنّنا مسلمون، وعلى أساس هذه الصفة يجب أن نتصرّف في أوضاعنا وعلاقاتنا وحربنا وسلمنا.. يجب أن لا نحرّك رجلاً إلّا بعد أن نعلم ما هو حُكم الله هنا، وما هو حُكم الله هناك.

لقد مثلت هذه النهضة بكلّ مراحلها المفاهيم الإسلامية كافة التي تنطلق من روح القرآن الكريم ووحي الرسالة، لذا فمن الطبيعي أن تكون ثمرة تلك الحركة الفوز والنجاح والنصر (انتصار الدم على السيف، وانتصار الحقّ على الطغيان والظلم، وانتصار الإنسانية على الهمجية والوثنية الفكرية). نعم، إنّ تاريخ عاشوراء، ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) لا يعني ارتباطها بالماضي حصراً، وإن كانت قد حدثت فيه فعلاً ضمن مفهومنا المعاصر، بل إنّ تاريخها يعني أزلية استمرارها. كما هي أزلية وجود الظلم والفساد، وأزلية تحقيق الإصلاح. مثلما أنّ ثوريتها تعني ضرورة وحتمية السعي نحو الإصلاح حتى وإن بلغت التضحيات ذروتها. فهي الثورة الإصلاحية الحيّة التي تفجّرت لتصحح مسار الانحراف في الأُمّة الإسلامية، واستمر صداها يتخطّى القرون عابراً الآفاق نحو المستقبل.

في ذكرى عاشوراء علينا أن نتطلّع إلى الإمام الحسين (عليه السلام) في تلك الأرض التي واجه فيها الضلال والطغيان بكلّ قوّة، وواجه فيها الآلام بكلّ فرح روحي. لقد أراد الإمام الحسين (عليه السلام) الإصلاح في الأُمّة، لا الإصلاح في العائلة أو القرية. الإصلاح على مستوى الأُمّة كلّها، لا على مستوى الوطن الذي يتأطر فيه الإنسان.

لقد انطلق (عليه السلام) ليقول لنا: فكّروا في قضايا أُمّتكم من خلال الإسلام الذي حمله جدّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، واصلحوا ما فسد فيها. فكّروا في قضايا الأُمّة، حتى يكون كلّ واحد منكم مُسلِماً يحمل همّ الإسلام كلّه، وهمّ المسلمين كلّهم. لا تعيشوا عصبية الذات أو العائلة أو الوطن أو عصبية القومية.. عيشوا رسالية الإسلام في كلّ المساحات الإنسانية التي للإسلام فيها قضية، وللرسالة فيها خطّ، وللإنسان فيها انفتاح. لذلك عندما نريد الانطلاق مع الحسين (عليه السلام) في مسيرته، فعلينا أن نأخذ الحسين (عليه السلام) ككلّ، عندما سالم وعندما حارب.

إنّ الهدف الأساس الذي كان منشوداً من وراء هذه النهضة هو الإصلاح، وهذا ما صرّح به الإمام الحسين (عليه السلام) في خطبته المشهورة التي يقول فيها: «إنّما خرجتُ لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي (صلى الله عليه وآله وسلم) أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».

لقد وقف الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم كربلاء، ليجسد قيم القرآن الكريم في مواقف مشرِّفة، ألقت بإشراقاتها وإيحاءاتها على كلّ الأزمنة والأمكنة وما زالت. فقائد هذه الملحمة هو الإمام الحسين (عليه السلام) وهو الامتداد الروحي لشخص النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والمثال الحيّ لقيم النبوّة والإمامة.

