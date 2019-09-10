مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن تحقيق المجموعة خسائر دفترية بإجمالي قدره 43 ألف دينار نتيجة تسوية التزامات شركة أبيار للتطوير العقاري، إحدى الشركات الزميلة للمجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ، أن الخسائر سوف تنعكس على البيانات المالية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وكانت «أبيار» أعلنت عن تحقيق خسائر دفترية بقيمة 843 ألف دينار جراء تسوية التزامات بنكية، سوف يظهر أثرها في البيانات المالية للشركة عن الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت «أبيار» في البيان أنها قامت بالاتفاق مع البنك ببيع مكونات وحدات أسهم مملوكة للشركة في صندوق استثماري سبق أن تم رهنها لصالح البنك الدائن عند توقيع تسهيلات ائتمانية.

