مال وأعمال

تنطلق أعمال الدورة السنوية التاسعة من المؤتمر الاستثماري وهو الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، من خلال عقد اجتماعات مباشرة بين 360 مدير صندوق استثمار دولي يمثل 182 مؤسسة مالية واستثمارية دولية بقاعدة أصول مدارة تتجاوز 14 تريليون دولار، وممثلي الإدارة التنفيذية لـ 177 شركة مقيدة في بورصات الأسواق الناشئة والمبتدئة. ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينعقد في استاد الإمارات بلندن، ملتقًى فريدًا يبحث خلاله المشاركون أبرز الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وكذلك مدى إقبال مجتمع الاستثمار الدولي على هذه الفرص، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليلات قطاع البحوث الأبرز في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول جميع العوامل التي تسهم في رسم حركة القطاعات والأسواق الممثَّلة في المؤتمر. وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاستثماري انعقد في التوقيت المناسب ولاسيما بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، الأمر الذي يجعل من المؤتمر فرصة مواتية للمستثمرين لمعرفة التغيرات المترتبة على ذلك وتأثيرها على الاقتصادات المبتدئة والناشئة. وأضاف أنه على الرغم من التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، إلا أن أسواق الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في ضوء نمو المؤشرات الاقتصادية لأسواق المملكة العربية السعودية ومصر، فضلاً عن تحسن أوضاع الأسواق المبتدئة بما في ذلك فيتنام وكينيا ونيجيريا وغيرها. ومن جانبه، أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن دورة هذا العام من المؤتمر تأتي بالتزامن مع التحديات التي تواجه مجتمع الاستثمار الدولي نتيجة مجموعة من العوامل التي تشكل تحديات لمستقبل الاقتصاد العالمي وأبرزها التوترات الاقتصادية الراهنة بين الصين والولايات المتحدة وتأثير تداعياتها على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استمرار تقلب أسعار النفط.

