مال وأعمال

أعلنت البورصة عن قيام عضو مجلس إدارة بالشركة التجارية العقارية بشراء 107 آلاف سهم من أسهم الشركة.

وقالت البورصة في بيان على موقعها الرسمي ، إن الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون الفنية والعقارية بالشركة، عبدالمطلب عبدالمناف معرفي، قام بشراء الأسهم المذكورة خلال تعاملات أمس.

وأوضحت أن الشراء تم على أساس سعر 93.8 فلساً للسهم، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 10.04 آلاف دينار. وتمتلك شركة «كابيتال الكويت» العقارية الحصة الأكبر في رأسمال «التجارية» بنسبة 8?7 في المئة، تليها حصة شركة «المزايا» الدولية للتجارة العامة والمقاولات بنحو 5?26 في المئة، ثم شركة مجمعات الأسواق التجارية بواقع 5?15، تليها حصة شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات بمعدل 5?11 في المئة.

