مال وأعمال

قامت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، بتغيير اسم شبكتها إلى «SABAH AL INSANYA» وذلك تزامناً مع الذكرى الخامسة لمنح صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لقب «قائد العمل الإنساني» ودولة الكويت لقب «مركز العمل الإنساني» من قبل منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التغيير لاسم الشبكة، تقديراً لصاحب السمو أمير البلاد، على هذا الإنجاز التاريخي، وضمن احتفالات الشعب الكويتي بهذا التكريم الدولي المميز للكويت نظراً لتاريخها العريق في المجال الإنساني والمبادرات الخيرية الذي يمتد على مدى عقود.

ولقد شارك موظفو VIVA بكل مشاعرهم وعواطفهم خلال هذا اليوم مع عملائهم للتأكيد على الروح الوطنية ضمن أبناء الشعب الكويتي، وأعربوا عن امتنانهم الكبير لسمو أمير الكويت الذي لم يدخر أي جهد ولعب دورًا إنسانيًا مثاليًا في مختلف دول العالم، سائلين المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يمدّه بطول العمر والصحة والعافية.

