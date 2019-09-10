مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق حملته الترويجية «وفر واربح مع بدايتي»، وذلك من خلال سحب شهري يتيح للأطفال أصحاب الحساب فرصة للفوز بقسائم هدايا بقيمة 200 دك لشراء المستلزمات المدرسية وذلك في إطار حرصه على غرس عادة الادخار لدى الأطفال في سن مبكرة والتشجيع على اتباعها.

وقد قام البنك بإجراء أول سحب بتاريخ 26 أغسطس 2019 حيث فازت به الطفلة جوري عبد الله المطرود من فرع العدان.

كما سيقام السحب التالي للحملة بتاريخ 26 سبتمبر 2019، يليه خمس سحوبات شهرية أخرى ستقام في التواريخ التالية: 24 أكتوبر و28 نوفمبر و19 ديسمبر و 16 يناير 2020 و 13 فبراير 2020. ومن الجدير بالذكر أن إمكانية المشاركة في حملة «وفر واربح مع بدايتي» الترويجية متاحة لكافة أصحاب حسابات التوفير الحاليين والجدد.

كما يمكن فتح حساب التوفير «بدايتي» بحد أدنى للرصيد قدره 10 دنانير للأطفال بالمرحلة العمرية حتى 8 سنوات. والحساب مصمم لتسليط الضوء على أهمية الحاجة إلى تعليم الأطفال وتوعيتهم حول كيفية إدارة شؤونهم المالية الشخصية من خلال التحكم الذكي بأموالهم وغرس ثقافة الادخار لديهم.

وسوف يستفيد الأطفال من الفائدة الشهرية المدفوعة على الحساب، والإعفاء من متطلبات الحد الأدنى للرصيد، وعدم احتساب أي رسوم على الخدمات، وهي عوامل مهمة للمدخرين الصغار الذين لديهم دخل محدود. وفضلاً عن ذلك، يحظى أولياء الأمور بميزة الحصول على بطاقة صراف آلي لحسابات أطفالهم، والاستفادة من العروض الترويجية الحصرية، وأيضا خاصية استخدام الحساب على مدار الساعة من خلال قنوات البنك المصرفية الإلكترونية المبسطة والسريعة والآمنة.

