مال وأعمال

ترأس وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي ممثلاً عن وزير المالية د. نايف الحجرف الوفد الكويتي المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي الياباني في دورته الخامسة، والمنعقد في القاهرة، وتمت خلال المنتدى مناقشة مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والبنية التحتية والشركات الناشئة.

وبهذه المناسبة، قال وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي «مشاركة دولة الكويت في مثل هذه المنتديات الاقتصادية التي تضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال العرب واليابانيين تسهم في التشجيع على تحفيز النمو الاقتصادي والاستثماري المشترك، خاصة وان الاقتصاد الياباني يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وان الكويت تدعم التعاون في جمسع المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة بحلول 2035».

وقد سبق الجلسة الختامية للمنتدى جلسات وورش عمل لمناقشة التعاون العربي الياباني في مجالات تنمية الموارد البشرية والبحث العلمي وتغير المناخ وتشجيع الاقتصاد الأخضر «النظيف وقليل الانبعاث الكربوني».

يذكر بأن المنتدى الاقتصادي العربي الياباني تأسس في عام 2009، باعتباره منصة لوزراء الاقتصاد والمال ومجتمع رجال الأعمال في اليابان والدول العربية، وهو المساحة الترويجية للاستثمار في الأسواق العربية واليابانية.

