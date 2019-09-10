مال وأعمال

قال محللون لـ «معلومات مباشر» إن الأسواق الخليجية يسيطر على أدائها الحذر والترقب للتأكد من اتجاه الأسواق العالمية في جلسة الامس التي أنهت الأسبوع الماضي بأداء إيجابي.

وقال نائب رئيس قسم البحوث لدى شركة كامكو للاستثمار إن الأسواق الخليجية تبدو متماسكة عند مستويات مهمة.

وأشار رائد دياب إلى أن هناك بعض الحذر والترقب للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحاً أن من شأن التوصل إلى اتفاق بينهما أن يحفز النمو الاقتصادي العالمي ويزل التوقعات بوقوع ركود.

وأكد أن هذا الاتفاق سينعكس ذلك بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين والأسواق بالمنطقة.

مقومات صعود

ومن جانبه، قال عايد الظفيري المحلل المالي بأسواق الأسهم «إن الأسواق الخليجية في الوقت الحالي تمتلك مقومات الصعود».

وأوضح الظفيري أن من تلك المقومات هي وصول الأسعار إلى مستويات مغرية والأسهم الكبرى في بعض أسواق المنطقة إلى مكررات ربحية منخفضة جداً.

ومكرر الربحية من المؤشرات التي تساعد المستثمر على معرفة إذا ما كان السعر جيداً للشراء أم لا، فكلما كان أقل من عشر مرات كلما كان السعر آمناً للشراء، إلا أنه على الرغم من ذلك لا يجب أخذ هذا المؤشر منفرداً، ولكن لابد من النظر إليه مع المؤشرات الأخرى للشركة.

وقال إن اقتراب نهاية الربع الثالث ستدفع بعض المحافظ إلى اقتناص تلك الأسهم الكبرى ولا سيما التي من المتوقع أن تواصل نمواً بأدائها التشغيلي.

وأشار إلى أن بوصلة مستثمري أسواق المنطقة تتجه أيضاً في الوقت الحالي للأسهم التي لها اتجاه للاستمرار في توزيع أرباح نقدية جيدة على المساهمين.

وأوضح أن ما يزيد من تماسك السوق السعودي حالياً فوق مستويات 8000 هي نسب التوزيعات النقدية التي تزيد من إقبال المستثمرين على اقتناص الفرص ومن ثم استقرار المؤشر العام فوق مستويات مطمئنة.

وأكد أن الأسواق الخليجية من الناحية الفنية أظهرت مؤشراتها بانتهاء مرحلة البيع والتصحيح ومن ثم العودة للمسار الصاعد.

الحرب التجارية

وبصفة عامة أشار محللون لـ «معلومات مباشر» إلى أن هناك حالة من التفاؤل الحذر تسود الأسواق إلا أن الأسهم الخليجية تحتاج إلى بعض رؤية بعض الاستقرار بالمنطقة من النواحي الجيوسياسية ولا سيما حرب اليمن وما يحدث فيها، إضافة إلى الحرب التجارية التي بين عشية أو ضحاها نجد تصريح يقلب الموازين وذلك بعد هدوئها أخيراً.

