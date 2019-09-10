مال وأعمال

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، عن قيام وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني الخاص بالمجموعة عند مستوى A- مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. كما قامت وكالة التصنيف العالمية إيه إم بست بتثبيت التصنيف الخاص بالقوة المالية للمجموعة على المستوى A ممتاز مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وتعكس التصنيفات الائتمانية الخاصة بمجموعة الخليج للتأمين مكانة الأعمال الاقليمية الممتازة، المستوى الجيد لكفاءة رأس المال المتعلق بالمخاطر، الربحية القوية المستمرة للمجموعة وقدرتها على تنويع مصادر الدخل الخاصة بها، من خلال شركاتها التابعة والزميلة وأنشطة أعمالها، وذلك للوفاء بالتزاماتها السارية تحت جميع الظروف المتوقعة، ويعتبر عامل التصنيف المقابل هو المخاطر المرتبطة باستراتيجية التوسع لمجموعة الخليج للتأمين، والاستحواذ على العقود الكبيرة وإنخفاض معدل كفاءة رأس المال.

وقالت كل من ستاندرد آند بورز و إيه إم بست إن مجموعة الخليج للتأمين قد اتخذت خلال العام الماضي خطوات تصحيحية كافية لتحسين وضع معدل السيولة وتعزيز معدل كفاءة رأس المال ومعالجة المخاطر المتعلقة بشركات المجموعة في البلدان ذات المخاطر العالية على مستوى صناعة التأمين ومخاطر الدول. كما أوضحا أن المجموعة لديها سجل حافل من النتائج القوية، مدعوماً بربحية اكتتاب قوية وعوائد استثمار مستقرة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات المنافسة في أسواقها التشغيلية، ففي عام 2018، نَمَت أقساط التأمين المكتتبة للمجموعة بمعدل 10 في المئة لتصل إلى 335.7 مليون دينار (1,105 مليون دولار).

وقال خالد السنعوسي، مدير أول بالمجموعة «نحن سعداء بالنتائج المميزة لتصنيفات القوة المالية للمجموعة والمقدمة من وكالات التصنيف العالمية إيه إم بست وكذلك ستاندرد آند بورز. هذه النتائج مبنية على جودة الإطار لإدارة المخاطر الشاملة المنشئ جيداً بالمجموعة مع أدوات وتقنيات ملائمة من أجل تحديد، وتقييم، وإدارة المخاطر على مستوى المجموعة. نحن أول شركة تأمين في الكويت تحصل على تصنيفات من ثلاث وكالات تصنيف ائتماني: وكالة ستاندرد آند بورز و وكالة إيه إم بست ووكالة موديز(A3) ما يمكّن المجموعة من تقديم خدمات تأمين عالمية المستوى مع وجود علامة تجارية قوية وموحدة في جميع الأسواق التي نعمل بها».

