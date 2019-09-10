مال وأعمال

أعلنت إحدى الشركات التابعة للامتياز والمملوكة بنسبة 50?69 في المئة توقيع عقد بخدمات الصيانة الميكانيكية التابع للعمليات المشتركة بالوفرة - الشركة الكويتية لنفط الخليج، بقيمة 7?634 ملايين دينار لمدة 5 سنوات. وعن الأثر المالي للتطور الحاصل قالت الشركة إنه من المتوقع أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2?0 في المئة - 4?0 في المئة من قيمة العقد مع العلم أن نسبة هامش الربح المذكور هي نسبة تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعوداً وهبوطاً على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع علماً بأن حصة شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية البالغة 50?69 في المئة، تحتسب من صافي الربح وفقاً لنسبة الإنجاز المقدر.