مال وأعمال

تجاوزت معاملات البطاقات المصرفية 6.4 مليارات دينار بنهاية الربع الثاني 2019 (سحب آلي ونقاط بيع) وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي ، وتعكس تلك القيمة بعض العمليات المصرفية الالكترونية التي تشهد زيادة مطردة نظراً للانتشار الهائل في استخدام التكنولوجيا والتطور الكبير في أمن وحماية نظم المعلومات الالكترونية، وتشمل البطاقات المصرفية المصدرة بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة (بطاقات سحب آلي، وأخرى مسبقة الدفع) وكذلك بطاقات مصرفية تصدرها بنوك أجنبية تستخدم في السوق المحلي.

ومن خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع زاد إجمالي قيمة المعاملات خلال الربع الثاني 7.9 في المئة عن الربع الأول، فيما زادت على أساس سنوي 3.8 في المئة لكن يستمر نموها في اتجاه تنازلي من بداية 2018.

ويلاحظ استمرار الاتجاه نحو العمليات المصرفية الالكترونية مقابل الورقية، مع ارتفاع عدد العمليات الالكترونية في أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى 94.7 مليون عملية بزيادة 2.3 في المئة عن الربع الأول وارتفعت 12.3 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت المعاملات المصرفية الورقية بنهاية النصف الأول متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك المحلية الكويتية إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 مسجلة حوالي 21.8 مليار دينار من خلال 2.9 مليون شيك في النصف الأول مقابل 13 مليار دينار لنفس عدد الشيكات تقريباً في النصف الثانى من 2018، كما زادت قيمتها 47 في المئة مع ارتفاع طفيف لعددها بنحو نصف في المائة على أساس سنوي، وتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في التداولات العقارية إلى 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول بنسبة 11 في المئة وتداولات البورصة إلى 3.8 مليارات دينار بنسبة 188 في المئة في حين تراجعت موجودات شركات الاستثمار 13 في المئة على أساس سنوي.

وتشكل قيمة العمليات الالكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 77 في المئة فيما يمثل عددها 97 في المئة من المعاملات المصرفية الورقية والالكترونية «سحب آلي ونقاط بيع» خلال الربع الثاني مقابل 71 في المئة لقيمتها و69.6 في المئة لعددها في ذات الفترة من 2018.

وبلغ عدد البطاقات المصرفية السارية نحو 4.9 ملايين بطاقة بنهاية الربع الثاني بانخفاض طفيف بحدود نصف في المئة عن الربع الأول، فيما أُصدر 398 ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثاني أقل بحدود 4 في المئة عن المصدرة في الربع الأول و1 في المئة سنويا. فيما يصل عد السكان إلى 4.8 ملايين نسمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويبلغ إجمالي القوى العاملة 2.8 مليون فرد أي 1.8 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول المنطقة.

ارتفعت أرصدة عمليات السحب الآلي إلى نحو 3.2 مليارات دينار داخل الكويت وخارجها للبطاقات المصرفية المصدرة من بنوك تعمل في الكويت، بنسبة 6 في المئة عن الربع الأول، مدفوعة بزيادة عمليات السحب الآلي داخل الكويت 6 في المئة في الوقت الذي انخفضت تلك العمليات خارج الكويت 4 في المئة، إلا إنه تحسن نمو إجمالي عمليات السحب الآلي داخل الكويت وخارجها إلى 1 في المئة بنهاية الربع الثاني مقابل معدل سنوي أقل شهده الربع السابق.

مبيعات نقاط البيع

زادت أرصدة مبيعات أجهزة نقاط البيع إلى حوالي 3.2 مليارات دينار في الربع الثاني 2019 بزيادة 9.8 في المئة عن الربع الأول، مع ارتفاع مبيعات نقاط البيع داخل الكويت 12.8 في المئة لذات الفترة، في الوقت الذي تراجعت فيه خارجها بنسبة كبيرة 22 في المئة، بينما على أساس سنوي ارتفع رصيد مبيعات نقاط البيع في الربع الثاني داخل الكويت وخارجها 7 في المئة.

ويتزامن ذلك مع تحسن أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية من القطاع المصرفي المحلي، مقتربة من 16 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2019 بزيادة نصف في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي. وهي غالباً توجه لأغراض متنوعة لتغطية حاجات الأفراد منها تسهيلات شخصية مقسطة بلغت 11.8 مليار دينار تمنح لأغراض غير تجارية مثل ترميم أو شراء سكن خاص، بالإضافة إلى أغراض استهلاكية وأغراض شخصية أخرى تصل لنحو 1.2 مليار دينار، مثل تمويل شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، وهو ما يساهم بقوة في تحفيز النشاط الاستهلاكي.

عدد الأجهزة

تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع داخل الكويت 62 ألف جهاز في الربع الثاني 2019 بزيادة 3 في المئة عن الربع الأول وتصل الزيادة إلى 13 في المئة على أساس سنوي، وتجاوز عدد معاملات نقاط البيع 68 مليون عملية في الربع الثاني بزيادة 3 في المئة عن الربع الأول وتصل إلى 17 في المئة على أساس سنوي، في المقابل ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 2,537 جهاز بزيادة 3 في المئة عن الربع الأول و13 في المئة سنويا، مع تحسن عدد المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي إلى 24.9 مليون عملية بنسبة 2 في المئة عن الربع الأول فيما تعد أعلى 1 في المئة على أساس سنوي.

بطاقات البنوك الأجنبية

فيما يتعلق بالعمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية في السوق المحلي الكويتي وتصدرها بنوك أجنبية خارج الكويت ويستفيد منها العملاء في السوق المحلي فقط، تراجعت حصة تلك العمليات إلى 1.5 في المئة من معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثاني مقابل 1.7 في المئة في الربع السابق له و1.6 في المئة في الربع الثاني 2018. وتراجع حجمها إلى 93.7 مليون دينار في الربع الثاني أي بانخفاض 5 في المئة على أساس ربع سنوي وبذات النسبة أيضاً على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع عمليات الدفع بتلك البطاقات عبر نقاط البيع إلى 53.2 مليون دينار بنسبة 4 في المئة عن الربع الأول، في حين تراجعت عمليات السحب الآلي لتلك البطاقات إلى 40.5 مليون دينار بنسبة 4 في المئة لذات الفترة. لكن يلاحظ زيادة سنوية لتلك البطاقات عبر نقاط البيع بنسبة 5 في المئة مقابل انخفاض كبير وصل إلى 17 في المئة لأجهزة السحب الآلي.

بطاقات البنوك المحلية

ارتفعت قيمة إجمالي عمليات بطاقات المصرفية للبنوك المحلية إلى 6.3 مليارات دينار في الربع الثاني، بزيادة 8.1 في المئة عن الربع الأول، وتشمل تلك البطاقات المدينة وبطاقات الائتمان (عبر السحب الآلي ونقاط البيع)، منها ما يستخدم داخلياً أي ما يفوق 6 مليارات دينار لعمليات تمت داخل الكويت في كل من أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. وعلى أساس سنوي ارتفعت عمليات البطاقات المصرفية للبنوك المحلية 4 في المئة لكنها أدنى زيادة منذ بداية العام قبل الماضي. فيما يخص تعاملات البطاقات المصرفية في البنوك المحلية عبر أجهزة نقاط البيع فقد تجاوزت حدود 3.1 مليارات دينار، منها 2.9 مليار دينار قيمة لعمليات تمت داخل الكويت، ونحو 196 مليون دينار لعمليات خارجها. وقد زادت قيمة المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الثاني 10 في المئة عن الربع الأول، مع زيادة عمليات نقاط البيع داخل الكويت 13 في المئة في حين تراجعت عمليات نقاط البيع في خارج الكويت 22 في المئة لذات الفترة.

إلا إنه قد زادت عمليات البطاقات المصرفية المدينة في الربع الثاني 7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة العمليات داخل دولة الكويت 9 في المئة بينما تراجعت خارجها 14 في المئة.

السحب الآلي

أما بخصوص إجمالي العمليات التي تستخدم بطاقات الائتمان (سحب آلي ونقاط بيع) فقد تراجعت في الربع الثاني إلى نحو 375 مليون دينار بحدود 16 في المئة عن قيمتها في الربع الأول، وبنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي وهي المرة الأولى التي تسجل فيها تراجعاً منذ 5 سنوات.

تراجع حجم السحب الآلي باستخدام بطاقات الائتمان داخل الكويت وخارجها إلى 96.4 مليون دينار في الربع الثانى وبنسبة 3.9 في المئة عن الربع السابق له، مع تراجع قيمة السحب الآلي بتلك البطاقات داخل دولة الكويت 4.6 في المئة أي بلغت مسحوباتها 90 مليون دينار، بينما زادت قيمة عمليات السحب الآلي خارج الكويت إلى 6.4 ملايين دينار أي 5 في المئة عن الربع الأول، بينما على أساس سنوي زادت عمليات السحب الآلي ببطاقات الائتمان 24 في المئة نتيجة زيادتها داخل الكويت 23 في المئة وارتفاعها في خارج الكويت 33 في المئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

