مال وأعمال

فيما يخص إجمالي العمليات (سحب آلي ونقاط بيع) باستخدام بطاقات السحب المدينة، وهي بطاقات مصرفية تصدرها البنوك المحلية ، أي يستخدم العميل حدود الرصيد المتوفر فيها فقط، وقد تجاوز رصيدها 5.9 مليارات دينار بزيادة 10 في المئة عن الربع الأول، منها 5.8 ملايين عمليات تمت داخل الكويت ، فيما بلغت قيمة استخداماتها خارج الكويت 162 مليون دينار فقط، ويذكر أن العمليات المصرفية باستخدام بطاقات السحب المدينة سجلت زيادة على أساس سنوي 5 في المئة في الربع الثاني.

تجاوزت عمليات السحب الآلي باستخدام البطاقات المدينة 3.1 مليارات دينار في الربع الثاني منخفضة 6.6 في المئة عن الربع السابق له فيما زادت 1 في المئة سنويا، ويلاحظ اتجاه تنازلي واضح لحصتها مقابل حصة عمليات نقاط البيع ، وقد زادت أرصدة عمليات السحب الآلي عبر تلك البطاقات داخل الكويت إلى حوالي 3 مليارات دينار في الربع الثاني 7 في المئة عن الربع السابق له، مقابل تراجع السحب الآلي من خارج الكويت 5% لذات الفترة.

وعلى أساس سنوي تحسنت عمليات السحب الآلي من بطاقات السحب المدينة بحدود 1 في المئة نتيجة زيادة بنسبة مقاربة في داخل الكويت مصحوبة بتراجع 3.3 في المئة للسحب الآلي من خارج الكويت عن الربع الثاني من العام الماضي.

