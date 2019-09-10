مال وأعمال

أما عمليات أجهزة نقاط البيع التي تتم باستخدام البطاقات المدينة فقد تجاوز حجمها 2.8 مليار دينار في الربع الثاني بزيادة 14 في المئة على أساس ربع سنوي. وتقترب تعاملات هذه البطاقات داخل الكويت من 2.8 مليار دينار بزيادة 15في المئة على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت المدفوعات باستخدامها خارج الكويت إلى 90 مليون دينار بنسبة 4 في المئة عن قيمتها في الربع الأول.

وعلى أساس سنوي زادت قيمة عمليات نقاط البيع باستخدام بطاقات السحب المدينة 9 في المئة مع ارتفاع عملياتها 9 في المئة في الكويت وبنسبة استثنائية وصلت إلى 23 في المئة خارج الكويت.

