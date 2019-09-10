مال وأعمال

أعلنت مجموعة «هواوي تكنولوجيز» الكويت عن رعاية مباريات منتخب الكويت الوطني لكرة القدم خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تقام في دولة الكويت. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إدراك هواوي لمكانة كرة القدم في قلوب ما يقارب نصف تعداد السكان حول العالم منذ مرحلة الطفولة. ويتجلى ذلك بالشغف الكبير الذي يبديه الناس على المستويين المحلي والعالمي بهذه اللعبة، وبدورها في تعزيز مشاعر الفخر والانتماء الوطني عبر المنتخبات الوطنية. وباعتبارها واحدة من الجهات الراعية للمباريات، وضمن إطار دعمها المتواصل والمتنامي للمواهب الرياضية المحلية؛ تعاونت هواوي مع لاعبي منتخب الكويت الوطني بطريقة فريدة جداً تمثلت بمنح هاتف Huawei P30 Pro لأفضل لاعبٍ في الفريق. حيث يمتاز هذا الهاتف بكاميراته الفائقة وقدرات التخزين الكبيرة وأدائه القوي، ليسهم بإثراء تجارب كرة القدم ككل ويُتيح للاعب تسجيل اللحظات المميزة لنجاحه. ويشكل هاتف HUAWEI P30 Pro أحدث إصدارات الهواتف المحمولة من هواوي، وواحداً من أفضل الهواتف التي تنتجها العلامة. ولعبت هواوي دوراً ريادياً قامت من خلاله بتزويد دولة الكويت بأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لأكثر من عقد من الزمن. فضلاً عن مشاركتها الفعّالة في إنشاء البنية التحتية الخاصة بشبكات الجيل الخامس 5G حول العالم، ومساعدة شركات الاتصالات في مختلف الدول والمناطق على تطوير شبكات الجيل الخامس 5G لديها.

