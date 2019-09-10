مال وأعمال

شكلت شركة «الراية» المتميزة القابضة مجلس ادارتها الأول حيث تم انتخاب محمد حمود زامل الفجي رئيسا لمجلس الإدارة و جاسم محمد حمود الفجي، نائبا للرئيس د. عدنان سلمان السالم، رئيسا تنفيذيا للشركة. ويتضمن مجلس إدارة الشركة خمسة أعضاء هم: حمود محمد حمود الفجي، خالد سعد مسعود الأحمد، غسان أحمد عبداللطيف الصبيح، خليفة عبدالله بديوي البديوي ووليد محمد عبد الله الزمامي.

وسوف يتولى مجلس الإدارة المنتخب الاشراف على تطبيق استراتيجية الشركة الاستثمارية التوسعية في أسواق واعدة في الكويت، الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة الى أسواق أوروبية. ويذكر أن شركة الراية المتميزة القابضة تتضمن تحت مظلتها عددا من أفرع شركة الراية المتحدة في كل من الأسواق السعودية، المصرية، التركية بالإضافة الى شركات أخرى تعمل في قطاعات مختلفة من ضمنها التأمين والغذاء.

وكانت الراية المتميزة القابضة قد باشرت أولى عملياتها الاستثمارية في مارس 2019 حيث استحوذت على حصة 26 في المئة من شركة ميداف للاستثمارات القابضة المتميزة في جمهورية مصر العربية والتي تضم عددا من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية ومالية حيوية، لترفع نسبتها فيها أخيراً الى 35 في المئة.

