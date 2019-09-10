مال وأعمال

توقعت مجموعة غولدن إم أن تدخل عملتها الرقمية الجديدة «كوين إم» (COIN M) المدعومة بالذهب والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الحالي 2019. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة لإطلاق هذه العملة والذي أقيم على متن يختٍ خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع والعشرين من شهر أغسطس الفائت وبتنظيم من شركة «يونيكورن ستوديو ذات المسؤولية المحدودة».

توفر العملة الرقمية «كوين إم» المدعومة بالذهب والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، فرصةً ثمينة لطبقة العاملين لمضاعفة استثماراتهم في غضون عامٍ واحد، من خلال نظام الاستثمار الآمن والمنخفض المخاطر. كما تهيئ «كوين إم» من خلال الاستثمار عند الحد الأدنى بمبلغ 100 دولار أمريكي بيئة مفتوحة وشاملة للمستثمرين من جميع مستويات الدخل، مدعومة بأصول حقيقية وملموسة على أرض الواقع، كما أنها أقل عُرضةً لتقلبات الأسعار التي تطرأ على الجيل الأول من العملات الرقمية والمشفرة. وقال مصطفى موتيوالا المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جولدن إم: «سيلقى إطلاق العملة الجديدة «كوين إم» بلا أدنى صدى عالمي نظراً لميزاتها الفريدة التي تفسح المجال أمام طبقة العاملين للاستثمار بأمان في هذه العملة الرقمية المدعومة بالذهب والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى عكس معظم الفرص الاستثمارية الأخرى، سيحظى المستثمرون بفرصة مضاعفة استثماراتهم خلال عامٍ واحد».

