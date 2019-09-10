مال وأعمال

«رويترز»: فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 في المئة بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7 في المئة في يوليو وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته رويترز انخفاضا 0.5 في المئة.

وصعد مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1 في المئة وساهمت أسهم شركات النفط بالقدر الأكبر في مكاسب المؤشر مقتفية أثر اسعار الخام المرتفعة. ومع تسجيل معدل للتضخم يقل من المستهدف في منطقة اليورو، يراهن متعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للودائع لأجل ليلة لأول مرة منذ عام 2016 حين يجتمع يوم الخميس.

