مال وأعمال

وفي ظل وجود العديد من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ ضمن القطاعات الأخرى، والتي تتطلب الاستخدام الكثيف للطاقة، إضافة إلى مشروع مجمع البتروكيماويات الضخم الجديد المقرر إسناد عقده في النصف الثاني من العام 2020، تزايدت أهمية تطوير قطاع الطاقة والمياه كأحد أهم المتطلبات الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على المرافق العامة. وتتوقع وزارة الطاقة والمياه زيادة الطلب على الكهرباء بحوالي 17 غيغاوات بحلول العام 2030. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إسناد سوى عقدين فقط بقيمة إجمالية 60 مليون دينار في الربع الثاني، إلا أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة اسناد المشاريع خلال الربع الثالث من العام 2019 (1 مليار دينار) والربع الثاني من العام 2020 (1.2 مليار دينار) لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى المخطط لها ويشمل ذلك مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (1.0 مليار دينار) المشترك ما بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (360 مليون دينار) والمقرر له أن يصبح من أكبر منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة والمقرر ترسية عقده في سبتمبر 2019.

