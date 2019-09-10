مال وأعمال

ركزت شركة «ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» المنظمة لمعرض «هوريكا الكويت للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم» تقريرها الدوري على قضية سلامة الغذاء والاهمية المتزايدة التي تحتلها على شتى المستويات، وتناول التقرير احدث الأبحاث والتوصيات الصادرة عن المنظمات الأممية ذات الصلة، ليخلص إلى عدة توصيات منها ضرورة اسراع الكويت بمشاريع واجراءات اهمها مختبرات الفحص المتنقلة. و اكدت مدير عام شركة «ليدرز جروب» ورئيسة اللجنة المنظمة لمعرض «هوريكا الكويت» نبيلة العنجري، ضرورة التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبين القطاع الخاص ذي الصلة والمجتمع الاهلي، مشيرة إلى «اننا في معرض هوريكا الكويت بدأنا منذ العام 2012 بالاهتمام بهذه القضية وأسهم المعرض بتطوير وتحسين معايير الجودة في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة عبر شراكتنا مع شركات معنية بسلامة الغذاء ومختصة بتطبيق هذه المعايير في مؤسسات ومرافق الضيافة».

تحديات جديدة

وجاء في التقرير ان المؤتمرات الاممية المشتركة الاخيرة، نبهت من ان «الأغذية غير السليمة تشكل تهديداً لصحة البشر والاقتصادات» وإلى أن «الغذاء غير المأمون يتسبب في حوالي 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالأغذية سنوياً»، مما يتطلب «التفكير الدولي العاجل في الإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة الأغذية».

ويختلف مستوى العناية بسلامة الغذاء من بلد إلى آخر. فقد استحدثت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي هيئات مختصة بهذا المجال في السنوات الاخيرة تعبيرا عن ارتفاع درجة الوعي الحكومي بهذه العناية.

ومن العوامل المستجدة التي زدت لزيادة الاهتمام بسلامة الغذاء في معظم دول العالم: تطور معايير الجودة والنظافة وظهور الشركات المتخصصة بتطبيق هذه المعايير؛ اطلاق المنظمات الاممية المتخصصة قواعد وتحذيرات وتنبيهات في مجالات الصحة والسلامة والتنمية البشرية؛ ارتباط سلامة الغذاء باهداف الألفية 2030 للامم المتحدة، والانتشار المتنامي لانماط الغذاء الصحي والحمية الغذائية إلى جانب ازدياد الوعي بمخاطر السمنة وبعض الامراض المزمنة. وشددت الوثائق الصادرة عن القمم العالمية الاخيرة على الدور الذي يؤديه «القطاعان العام والخاص والجهات المشغلة التي تمثل جميع انحاء السلسلة الغذائية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحوث». وشددت على تهيئة بيئة مؤاتية لعمل الشراكات المشتركة بين القطاعين العام والخاص نظرا إلى دورها العام في تخفير الاستثمارات الخاصة وتعزيز الاستفادة من الموارد العامة بمزيد من الفعالية، كما اكدت اهمية مواءمة المتطلبات الوطنية المتعلقة بسلامة الغذاء مع معايير هيئة الدستور الغذائي».

38 عملية فرعية

ويضيف تقرير «ليدرز غروب» : في مقابل تزايد الوعي وثورة المعلومات التي طالت نشر وانتقال المعرفة والمعلومات بهذا الشأن، يتعذر الاطمئنان تماما وكليا -وعلى مدار الوقت- لسلامة ما يستهلكه المجتمع من آلاف أنواع المواد، فيما خص الاطمئنان لطبيعتها او سلامة مكوناتها الاصلية، واحتمال تعرضها لأي اهمال من لحظة انتاجها إلى استهلاكها مرورا بالمراحل التي تمر بها من : تصنيع؛ تغليف؛ تخزين؛ نقل؛ فحص في مصدر التوريد وفحص في وجهة التصدير؛ صلاحية مدة الاستهلاك، التبريد.

ويكفي ان نشير مثلا إلى أن واجبات ادارات التفتيش الغذائي تتجزأ إلى نحو 38 عملية فرعية بين اخذ عينات وفحص والتاكد من اجراءات الترخيص وتجديدها وصلاحية المواد وتحويلها للمختبرات او اتلافها الخ.

إعلام غذائي.. يومي

وتكتسب سلامة الغذاء اهمية نفسية لدى الرأي العام ترتبط بمدى قابليته للشك وتقبل الاشاعات. ويبدو أن سلامة الغذاء باتت تتطلب نوعا من اعلام غذائي يومي، في ظل الانتقال الفوري للمعلومات «والاشاعات» عبر منصات الانترنت. وفي الاسابيع الاخيرة رصدنا مستجدات دائمة تؤكد هذه الحاجة:

- أدّت اشاعة حول علاقة «مكمل غذائي» للتخسيس باحدى حالات الوفاة إلى بلبلة وفزع في الكويت، ما استدعى فحوصات مخبرية طارئة ثم نفي وتطمينات مع وعد باستمرار «اخضاع المنتج «لفحوصات أخرى للتأكد من خلوه من الميكروبات»، وفي منتصف اغسطس شاع نبأ عن اغلاق مطعم يقوم ببيع لحوم قطط وفئران وكلاب قبل ان يتم نفي الخبر. وبعد تداول فيديو عن البطيخ الاصفر الاسترالي المصاب ببكتيريا الليستيريا أخيراً، اوضحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن الفيديو قديم ويعود الى العام الماضي وانها قامت حينها بمنع المنتج.

- قبل ذلك بايام ادى تأخير الافراج عن المواد الغذائية الورادة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية في الكويت إلى اثارة مخاوف وشكاوي عدد من مستوردي المواد الغذائية من احتمال تلف مواد غذائية وفواكه مستوردة من الخارج، ولا يُخفى ما يسببه ذلك من ارباكات اخرى في السوق لتجار الجملة وللمستهلكين ومؤسسات الضيافة من مطاعم وفنادق وتجهيزات غذائية.

تقدم وتأخر الكويت

اقتضى الانتظار نحو اربع سنوات كي ترى «الهيئة العامة للغذاء والتغذية» النور وتباشر مهامها في نوفمبر 2017 بينما كان قانون انشاء الهيئة نشر في الجريدة الرسمية في يونيو 2013.وتشير المذكرة الايضاحية للقانون «إلى ان تأمين سلامة الغذاء والمحافظة على صحة المستهلكين، يسهم في تقليل الهدر المالي للنفقات الصحية» وإلى أن القضاء على «انتشار الأغذية الفاسدة والتالفة وردع مرتكبيها يرتبط بعقوبات رادعة كالحبس».

ومع حداثة خبرة الهيئة التي لا تتعدى السنتين، وإلى جانب اهمية تعزيز تعاونها مع القطاع الخاص المعني بهذا القطاع وكذلك مع «هوريكا الكويت» كمعرض متخصص منذ سنوات في الصناعات الغذائية، فإن بعض مشاريع خطة التنمية ذات الصلة يمكن ان يساعدها على اداء مهامها الجسيمة، وخاصة مشروع «المختبرات المتنقلة لفحص الأغذية».

وبموجب الخطة،هذه المختبرات يجب ان تكون جاهزة في 2020 أي بعد اقل من اربعة اشهر، غير ان موقع الخطة على الانترنت يشير إلى أن نسبة الانجاز حتى تاريخ كتابة هذا التقرير هو 9% فقط، علما ان كلفته تقدر فقط باقل من مليون دولار (900 الف دولار)، واهدافه ترتبط عضويا بسلامة الغذاء ومنها:

إجراء(3) فحصوات على المنتجات الغذائية سريعة التلف «والتي لا تقوم بها جهات الدولة في الوقت الحالي» للتأكد من خلوها من الملوثات الفيروسية و الكيميائية كمبيدات الحشرية والملوثات الإشعاعية.

تسهيل حركة (180,000) سلعة غذائية مستوردة والواردة للدولة عن طريق مطار الكويت الدولي وبالأخص سريعة التلف وتفادي تراكم العينات الغذائية في المطار بما يضر بمصالح التاجر و يعرقل حركة التجارة الدولية.

تقليل العبء على مختبرات فحص الأغذية التابعة الحالية. أما مشروع «مجمع المختبرات الوطنية»، فرغم ان موعد انجازه المفترض في 2024 إلا ان «نسبة التقدم» فيه لا تتعدى 2 في المئة حتى الآن!، ومن اهم اهدافه ذات الصلة بسلامة الغذاء انشاء مختبرات لمطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات الكويتية او الخليجية ومنها «منتجات الحلال» ومطابقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواصفات الكويتية/الخليجية الخاصة بمنتجات الحلال بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

