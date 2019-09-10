آراء

بث احد النشطاء مشكورا فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حذر فيه من محاولات بعض ضعيفي النفوس للوصول الى الأطفال والتحرش بهم من خلال الألعاب الالكترونية حيث انطلق من حقيقة وجود ضحية بالفعل والمتمثلة بالطفل الذي يحاول الوصول اليه شخص يعتقد بأنه في الكويت ويقوم باغرائه بالألعاب والهدايا ثم تطورت الأمور بإرسال فيديوهات لأطفال آخرين تم استغلالهم، والحقيقة ان في المجتمعات المتقدمة تتحول تلك القضية الى قضية رأي عام، فالأطفال هم اكثر شريحة يتم الحرص عليها حيث يراهن عليها لمستقبل أفضل لأي مجتمع فكيف هو الحال فيمن يحاول تحويلهم لأدوات للمتاجرة، قضية التحرش بالأطفال سواء كانت لأغراض التجنيد في جماعات متطرفة كما شاهدنا في السابق، أو لأغراض المتاجرة هي قضية بالغة الخطورة، بل كانت سببا رئيسا لتبني الكويت لتشريعات متشددة لحماية الأطفال واطلاق رقم خاص لمساعدة اي طفل يحاول ايصال مشكلته التي وقع فيها حتى لو كانت من قبل الأهل، الا ان من الواضح ان لا تزال تلك القوانين والحقوق بحاجة لتعريف المجتمع بها وتسويقها ولاسيما للشريحة المستهدفة والمتمثلة بالطفل، فهل قامت وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارة التربية والداخلية بالقيام بتلك الحملات التوعوية في المدارس بجميع المراحل من الابتدائية وصولا الى المرحلة الثانوية سواء كانت في القطاعين الحكومي أو الخاص.

اما اقامة ندوات عابرة او مؤتمر سنوي او غيره من انشطة يحاضر فيها الكبار ويختفي فيها الصغار فهي لن تحقق اهدافها، بالتأكيد ابناؤنا في خطر، ولاسيما في ظل استمرارنا على ثقافة الاستهلاك في مجتمعات مهددة بانهيارات اقتصادية وهيكلية وحروب اقليمية، ما يجعلنا لا نملك ترف الاستمرار في تلك الثقافة، فكم من الأطفال والأبناء الذين يعيشون في مجتمعاتهم المغلقة، لا تعلم عنهم اسرهم اي شيء ولا يتفاعلون مع الأسرة بشكل يومي صحيح، حيث يقضون الساعات الطويلة مع الآيباد وغيرها من الهواتف الذكية وألعاب الفيديو، وهو فراغ طوعي تركته الأسرة طوعيا بحيث يأتي ضعاف النفوس لملئه برغباتهم المريضة التي تستهدف الأطفال.

الحقيقة ان هؤلاء الأشخاص قد لا يكونون افراداً فحسب، بل عصابات تسعى للمتاجرة بالأطفال واستغلالهم، والا كيف نفسر ان يسعى شخص بالغ لاقامة علاقة ثقة مع طفل تستمر فترة من الزمن حتى يثق به الطفل ويبدأ بتحقيق ما يطلب منه، محاربة تلك العصابات مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة التي توعي أطفالها بخطورة مثل تلك الألعاب واقامة علاقات طبيعية مع الأسرة التي من المفترض ان يقضي الطفل جل وقته معها، ثم تبدأ بعد ذلك مسؤولية الوزارات المعنية ولاسيما الشؤون والتربية والداخلية لرفع الوعي بالقوانين والتشريعات وطبيعة تلك الجرائم حتى نحافظ على ابنائنا.. المستقبل الحقيقي للمجتمع الانساني.

