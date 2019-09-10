آراء

نعيش هذه الأيام في الكويت حالة الجمر الذي يتخبى تحت الرماد لكوننا نرى الرماد ولكننا نشعر بحرارة الجمر المختبئ، ورمادنا هو استمرار مجلس الأمة الكويتي حتى نهاية عمره النيابي كاملا والجمر هو ذلك الحديث الذي يقول أن الحل واعادة الانتخابات قادمة وأن القصة هي الوقت فقط والكلام بالشارع المحلي كثير بما يخص المجلس الموقر وما يخص نوابه الكرام الحاليين وهم يعيشون بين راض وغير راض عن ادائهم.. والرضى وعدمه مربوط بالمصلحة التي جنيت منه في فترة وجودة كنائب وهذا أمر طبيعي لكون ما يمدح السوق الا من ربح فيه، ولكون لكل مواطن كويتي حق الترشيح والمنافسة الانتخابية بأي دائرة انتخابية يختارها ويبدأ يسوق لنفسه اجتماعيا وثقافيا ويتودد للجميع ولذا بدأنا نشاهد ونرى ذلك من البعض الراغب في ترشيح نفسه للمجلس القادم، ولهذا بات العرض للمرشح الانتخابي يضم ثلاثة انواع يراهم الناخب لكون الناخب هو الهدف المطلوب لهؤلاء المرشحين وهم نائب حالي ونائب سابق وجديد يطمع ان يكون نائبا وخل نشوف كل واحد من هؤلاء الثلاثة كيف يسوق نفسه مع العلم كل واحد من هؤلاء لديه من يلفون في فلكه وهم مساندون له.

أولا نبدأ بالنائب الحالي وهو ينقسم لثلاثة أنواع النوع الأول نائب الكلام والحكي شغال اسئلة وتصريحات رنانة وتهديد لهذا المسؤول أو ذاك والتوعد بمساءلات واستجوابات وأنه سوف يحاسب ويعاقب ويزبد ويرعد وكل هذا تحت شعار حماية الوطن والدفاع عن المواطن، وأما النوع الثاني فهو نائب الخدمات والمعاملات تلقاه ركضة بين الوزارات والدوائر الحكومية من أجل تمرير المعاملة التي لا تمر والسعي لتعيينات براشوتية وتحول الباطل لحق والمهم عنده وأعطاء الحق لمن لا يقدر اخذه أو الوصول لحقه وهؤلاء قلة كمواطنين وكل ذلك من أجل ارضاء وكسب القواعد الانتخابية وكل هذا من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطن، وأحلاهم وأجملهم النوع الثالث وهو النائب الضايع الذي لم ينفع كنائب كلام وحكي ولم يفلح كنائب خدمات تلقاه مثل الحمام ساعة يمين وساعة يسار وبأغلب الحالات مع الخيل يا شقرة وبالدواوين مساء تلقاه يقول حماية الوطن والدفاع عن المواطن هو هدفه.

وثانيا السابق وهو من كان نائبا ولم يوفق بالوصول مرة أخرى كنائب وهذا يرثى لحاله لكونه بات محروما من مميزات الكرسي النيابي لكونه استطعم الحلاوة ولكنها لم تستمر فذاق طعم المرارة وابتعاد الكثير من المواطنين عنه لكون الناس مع الواقف وواقع حاله يقول رجعوني نائب ولكم كل ما تطلبوه وكل ما تتمنوه وهو يجمع الحالتين حيث الكلام والحكي بمناسبة ومن غير مناسبة والركض والجري في أي معاملة لأي ناخب المهم يكسب رضاه بأي طريقة أو وسيلة والمهم انه ينجح ويلبس البشت ويجلس على المقعد الأخضر صاحب المميزات العجيبة والسابق هذا مراره أكبر لكونه عرف واستطعم ومن ثم أنحرم وتجد لسانه قد عجز عن قول حماية الوطن والدفاع عن المواطن وانتوا بس رجعوني نائب وشوفوا وجل همه تصيد اخطاء وأبراز عيوب من وصلوا للمقعد النيابي مكانه ويعيش بالمثل الشعبي «الضرة مرة ولو كانت جرة».

والثالث جديد هو المرشح الذي يطمح ويطمع بالوصول لقاعة عبدالله السالم كممثل عن الأمة وهما نوعان والنوع الاول مرشح لم يحالفه الحظ بالوصول بالانتخابات الماضية وهو الذي يركض ويحكي بكل المناسبات وتلقاه بالاعراس والاحزان أكثر من اهل المناسبتين وتلقاه لابس ثوب المواطن البسيط الذي يبكي حال المواطنين ويعيش همومهم لكونه واحداً منهم ويشعر فيهم ويعاني ما يعانوه لكون الغاية تبرر الوسيلة وهو سوف يكون خير من يحمي الوطن ويدافع عن المواطن، والنوع الثاني هو المرشح الجديد كليا وهذه المرة الأولى له بمعركة الترشح وتلقاه اليوم اختلف حاله فبات يحارب الخدمات والواسطة ويركض وراء التنظير ووضع الكلام والحديث المستقبلي وهو المنتقد والمراقب الذي لا يحق له سوى الرقابة والتواصل مع المواطنين عبر الدواوين والدخول بحوارات ومناقشات وهذا وضع المرشح التقليدي والتواصل مع المواطنين بصورة مستمرة خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهي لا تكلف شيئاً من حيث الأمور المادية ولكنها تحتاج لصف حكي والكلام عن أي شيء بأي وقت والدخول بكل قضية تتواجد على الساحة المحلية وكل هذا من اجل حماية الوطن والدفاع عن المواطن.

وبعد استعراضنا لأنواع المرشحين بالمستقبل القادم وهم الحالي والسابق والجديد وجدنا أن كلهم يتفقون على شعار وهدف واحد وهو حماية الوطن والدفاع عن المواطن مما يؤكد لنا أنهم جميعا يطبقون النظرية الميكافيلية «الغاية تبرر الوسيلة» ولكل منهم الحق في ذلك ولكل منهم أيضا الحق في أن يكون ممثلا عن الأمة الكويتية والكل له حق الترشيح ولكن ليس لهم الحق في الاستمرار بالضحك علينا نحن المواطنين البسطاء، ولكون هذي الكويت صلي على النبي أقول الحمدلله على أننا كويتيون وحكامنا آل الصباح ورب البيت سبحانه وتعالى هو من يحمي الوطن والأمير والقائد حفظه الله هو من يدافع عن المواطن الكويتي، والآن ما عاد عندي شيء سوى الدعاء لله وحده العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر، ولا يصح الا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: ليش يتم تعيين المستشارين بالوزارات؟ الجواب بالمثل العراقي هذا (عرب وين؟ وطنبورة وين؟) وأنت أركد شوي يا مواطن.

