آراء

سيدنا الامام الحسين ليس شخصية عادية حتى يكون الكلام فيه عاديا، فهناك من البشر من لا يقاس بالناس، ولا تدركه الحواس، ولا يوفي قدره لسان انس لا جان، فقد خلقوا من ماء السماء، وطين الجنان، لذلك تجد أثره يتجاوز المكان والزمان، حتى غدا نبراساً للقيم الانسانية جمعاء، كيف لا وهو سيد شباب أهل الجنة، وسيد الشهداء وريحانة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-، وآية ذلك ما سطره الكتاب والشعراء من جميع الطوائف والملل والنحل من غربيين ومسيحيين ومن عجم وعرب وبربر من بولس سلامة وجورج جرداق وغاندي وغيرهم، بل نكاد نجزم أن ما من شخصية دينية بعد رسول الله كتبت عنها كشخصية الامام الحسين فقد كتب عنه الشافعي ودعبل الخزاعي وكميت والبوصيري وشوقي ونزار قباني والجواهري وجمال الغيطاني وغيرهم بما يحصى ولا يستقصى وما لنا الا في هذه المقال أن نسطر غيضاً من فيض ما يوحى اليه أولئك الشعراء.

روي عن الامام الشافعي حينما قيل له: انا نرى قريشاً يُظهِرون من محبة أهل البيت ما تُخفيه ولا تُظهِره، فأنشأ الشافعي يقول:

وما زال كتمانيك حتى كأنما

برَجْعِ سؤال السائل عنك أعجم

لأسلَمَ من قول الوشاة وتسلمي

سلمت، وهل حيٌّ من الناسِ يسلم

وقال في مولانا الحسين أيضا:

تأوّه قلبــي والفؤاد كئيـب

وأرّق نومي فالسهاد عجيبُ

ومما نفى نومي وشــيب لومتــي

تصاريف أيـامٍ لهـن خطــوبُ

فمن مبلغ،ٌ عني الحسـين رســالةً

وان كرِهَتْــها أنفــسٌ وقلوبُ

ذبيحٌ، بلا جـرمٍ كــأنّ قميصـه

صبيــغ بماء الأرجوان خضيب

فللسيف إعــوال وللــرمــح رنّة

وللخيل من بعد الصهيل نحيب

تزلزلت الدنيـا لآل محــمــدٍ

وكادت لهم صمّ الجبال تذوب

وغارت نجوم واقشعـرت كواكــب

وهتك أستارٍ وشـُق جيـوب

يُصلّى على المبعوث مـن آلِ هاشــمٍ

ويُغزى بنــوه ان ذا لعجيـب!

لئــن كـان ذنـبي حــب آل محمدٍ

فذلك ذنب لســت عنه أتـوب

هم شُفعــائي يوم حشــري وموقفـي

اذا ما بدت للنـاظرين خطوب

> يقول بولس سلامة:

أنــزلوه بكــربلاء وشادوا

حوله من رماحــهم أســوارا

لا دفاعاً عــن الحسين ولكن

أهل بيت الرسول صاروا أُسارى

قال: ماهــذه البقـاعُ فقالوا

كربلاء فقــال: ويحــكِ دارا

هاهنا يشربُ الثرى مـن دمانا

ويثيرُ الجمـادَ دمــعُ العذارى

بالمصير المحتوم أنبأنـي جدي

وهيهــات أدفـــع الأقـدارا

ان خَلَتْ هـذه البقـــاع من

الأزهار تمسي قبورُنا أزهــارا

أو نجوماً عـلى الصعيد تهاوت

في الدياجير تُطلـعُ الأنـــوارا

تتلاقى الأكبـادُ من كُل صوبٍ

فوقَها والعيــونُ تهمـي ادّكارا

مَنْ رآها بكـى ومن لم يزرها

حَمَّل الــريحَ قلبُه تـِذكــارا

كربلاء !! ستصبــحين محجاً

وتصيرين كالهـواءِ انتشــارا

ذكركِ المفجع الألــيم سيغدو

في البرايا مثلَ الضيـاءِ اشتهارا

فيكون الهدى لمــن رام هدياً

وفخاراً لمـن يــرومُ الفخارا

كُلّما يُذكـر الحســينُ شهيداً

موكبُ الــدهر يُنبت الأحرارا

ولم تخلُ همزية البوصيري صاحب أعذب وأعظم قصائد المديح من ذكر الحسين وكربلاء والمصاب الأليم الذي حلّ بآل الرسول فيخاطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في (بردته) المشهورة بقوله:

من شهيدينِ ليس ينسيني

الطفُّ مصابيهما ولا كربلاءُ

مارعى فيهما ذمامَك مرؤوسٌ

وقد خانَ عهدكَ الرؤساءُ

فأبكهمْ ما استطعتَ إن قليلاً

في عظيمٍ من المصابِ البكاءُ

كل يومٍ وكل أرضٍ لكربي

فيهم كربلاء وعاشوراءُ

واحتلت قضية الحسين وكربلاء مكانة مقدسة في شعر شوقي يقول في مسرحيته مجنون ليلي يقول:

وحادٍ يسوقُ ركابَ الحسين

يهزّ الجبالَ اذا ما ارتجلْ

فقمْ قيسُ واضرع مع الضارعين

وأنزل بجنبِ الحسينِ الأملْ

ويقول:

وأنتَ اذا ما ذكرتَ الحسين

تصاممتُ لا جاهلاً موضعَه

أحبّ الحسين ولكنني

لساني عليه وقلبي معَه

حبستُ لسانيَ عن مدحهِ

حذارَ أميَّة أن تقطعَه

ويقول من منظومته (دول العرب وعظماء الاسلام):

هذا الحسينُ دمُه بكربلا

روّى الثرى لما جرى على ظما

واستشهد الأقمارُ أهلُ بيته

يهوون في التربِ فُرادى وثُنا

ابن زياد ويزيدُ بغيا

واللهُ والأيامُ حربُ مَن بغى

لولا يزيد بادئاً ما شربتْ

مروانُ بالكأسِ التي بها سقى

ويقول من قصيدة:

يُزجون نعشكَ في السناءِ وفي السنا

فكأنما في نعشكَ القمرانِ

وكأنه نعشُ الحسينِ بكربلا

يختال بين بكىً وبين حنانِ

فالحسين عند شوقي رمز للثورة وقدوة للثوار الأحرار، يقول في قصيدته:

في مهرجانِ الحقّ أو يومِ الدمِ

مهجٌ من الشهداءِ لم تتكلّمِ

يبدو عليها نورُ نورِ دمائها

كدمِ الحسينِ على هلالِ محرمِ

يومُ الجهادِ بها كصدرِ نهارِه

متمايلُ الأعطافِ مبتسمُ الفمِ

