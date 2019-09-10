آراء

لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات أو ثقافة من الثقافات من «الاشاعة» وهي باطل يراد بها حق، أو من أجل تحريف الحقيقة، ولصد انظار الرأي العام الى موضوع مفبرك بدل أن يقع على أرض الواقع، كانت الاشاعة فيما قبل اسلوب للتسلية تطور مع الكذب الشعيبي، واستثمره الاباطرة الرومان لهدم معنويات العدو وتقوية البلاط الروماني، وظلت «الاشاعة» متلازمة لتطور المجتمعات والدول على مر العصور، الا انها في وقتنا الراهن باتت من أخطر الأسلحة التي تهدد المجتمعات في قيمها ورموزها، لدرجة أن هناك من يرون أن خطرها قد يفوق احياناً ادوات القوة التي تستخدم في الصراعات السياسية بين الدول، بل ان بعض الدول تستخدمها كسلاح فتاك له مفعول كبير في الحروب المعنوية أو النفسية التي تسبق تحرك الآلة العسكرية، ولا يتوقف خطرها عند هذا الحد فحسب، بل ان لها تداعيات اقتصادية واجتماعية هائلة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا، فباشاعة واحدة فقط يمكن ان تسقط الأسهم في البورصة، ويمكن ان يفقد المواطن امله وحلمه في مستقبل البلد خصوصاً وان معدلات انتشار الاشاعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين افراد المجتمع حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل في التخفي أو من خلال هويات غير حقيقية في نشر بعض الأخبار الكاذبة التي تجد رواجاً لدى الكثيرين، والخطير في الامر ان الاشاعات تنتشر هذه الأيام بسهولة، ليس لتنامي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فقط، وانما لان الأحداث والتطورات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة من حولنا تجعل من الأكاذيب بيئة خصبة للنمو والتكاثر أيضاً، خاصة اذا كانت هذه النوعية من الاشاعات تستهدف رجال السياسة والاعلام والرموز الوطنية، والاشاعات حول الامراض والأوبئة، وغيرها من القضايا التي لا تنفصل عن الامور الحياتية لأفراد المجتمع.

وبالطبع فان الاشاعة لا تنتشر ولا تسري مسرى النار في الهشيم بدون قوة دفع محترفة، ولا تتوسع الاشاعة الا اذا ساندتها أجهزة مختصة تنتظرها وتتلقفها وتعممها، والغرض منها اضعاف كيان الدولة أو اقتصادها أو بث اليأس من اصلاحها، فمن المستفيد من اطلاق الاشاعة وما هدفه من ذلك؟ سؤال مجرد الاجابة عنه تكفي لمعرفة قوة الاشاعة.

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تداول الاشاعة واعتبر ذلك امراً عظيماً، في سورة النور.

« اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ»

والله من وراء القصد،،،

