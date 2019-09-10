آراء

بعد واقعة كربلاء وقتل الإمام الحسين عليه السلام وأبنائه وثلة من أصحابه البررة حيث سبق الأطفال والنساء سبايا من كربلاء إلى الكوفة في طريقهم إلى الشام، ومن هنا بدأ الإعلام الحسيني من الكوفة حيث توقف ركب السبايا في الكوفة وكان بعض أهل الكوفة، يتصدقون على أهل البيت بالأكل والحلوى للأطفال، وكانت سيدتنا زينب ترفض هذا الأكل لأنه صدقة والصدقة لا تجوز على أهل البيت فخطبت بعد ذلك خطبة رنانة أبكت أهل الكوفة أجمع وأخذت تعدد ما حصل لهم منذ أن خرجوا من مدينة الرسول الأعظم والمعاهدات التي جاءت إلى الإمام الحسين عليه السلام كلها كانت تؤيد خروجه وتؤازره في حملة ضد الظلم والطغيان وما إن وصل الإمام الحسين إلى كربلاء حتى تخاذل أهل الكوفة وغدروا به ونقضوا العهود والمواثيق والبيعة التي أخذوها مع الإمام الحسين وحشدوا الجيوش لقتله مع من معه ومنعوا الماء عنهم لمدة ثلاثة أيام، حيث انه في الحرم الحسيني نساء وأطفال فلم يرحموا هؤلاء النساء والأطفال والمرضى حتى يوم العاشر من محرم يوم قتل الإمام الحسين ومن معه، واقتحم العسكر الأموي بقيادة عبيد الله بن زياد معسكر وخيم الإمام الحسين عليه السلام وقاموا بحرق الخيم الحسينية وكل ما يوجد في المخيم وساقوا النساء والأطفال والمرضى إلى الكوفة حيث مقر عبيد الله بن زياد وواليها وما إن اقتربوا من الكوفة حتى اجتمع أهلها ينظرون إلى ركب السبايا ويبكون فقال لهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: تبكون وتنوحون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟! ومن هنا بدأ الإعلام الحسيني حيث اومأت السيدة زينب عليها السلام إلى الناس أن اسكتوا وألقت خطبتها الرنانة الشهيرة في الكوفة وبدأت تذكرهم بمناقب أهل البيت والإمام الحسين عليه السلام الذي قتل وسفك دمه وانتهكت حرمه وهو سيد شباب أهل الجنة وأبكت كل من كان موجوداً في الكوفة وبعدها قامت اختها السيدة أم كلثوم بإلقاء خطبة مؤثرة في أهل الكوفة وخذلانهم لنصرة أخيها الإمام الحسين عليه السلام، حيث كان كلامها لأهل الكوفة بأن الصدقة محرمة عليهم أهل البيت وأنها طلبت من قاتل أخيها الذي كان معهم وهو الشمر بن ذي الجوشن «لعنة الله عليه» أن يخرج برؤوس الشهداء إلى الخارج حتى يتفادوا نظرات الناس إليها وبعدها جاء دور الإمام علي بن الحسين وخطب خطبته الشهيرة والمعروفة التي بدأت بالحمد والثناء لله والصلاة على محمد وآل محمد وأومأ للناس أن اسكتوا فقال لهم: أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبدأ يخطب بهم حتى أن احدا لم يرد له كلاما من شدة البكاء فخاف عبيد الله بن زياد من ردة فعل الناس في الكوفة فأومأ باخراج الركب سريعا من الكوفة إلى الشام: وكان الإعلام قوياً ومدوياً في الشام والكوفة من قبل السيدة زينب عليها السلام والإمام علي بن الحسين عليهما السلام والسيدة أم كلثوم حيث ارعبوا قلوب الطغاة وختمت السيدة زينب خطبتها في ديوان يزيد في الشام: فكِدْ كيدَك، واسْعَ سعيَك، وناصِبْ جهدك، فوَاللهِ لا تمحو ذِكْرَنا، ولا تُميت وحيَنا، ولا تُدرِكُ أمَدَنا، ولا تَرحضُ عنك عارها (أي لا تغسله)، وهل رأيُك إلاّ فَنَد، وأيّامك إلاّ عَدَد، وجمعك إلاّ بَدَد، يوم ينادي المنادي: ألاَ لَعنةُ اللهِ علَى الظالمين. كانت في الخطبة بلاغة وشجاعة أدبية.

هذا هو الإعلام الذي ابتدأ بعد واقعة كربلاء ولا يزال يصدح في كل يوم في حياتنا اليومية فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس أخ الحسين وعلى اخته زينب الكبرى.

