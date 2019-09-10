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كربلاء الوكالات: أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي عن جهوزية المحافظة لاستقبال ملايين الزوار اليوم لاحياء ذكرى عاشوراء الامام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الخطابي، ان محافظة كربلاء المقدسة جاهزة لاستقبال ملايين الزوار لاحياء ذكرى عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، موجها شكره لـالقوات الأمنية والحشد الشعبي على ما يبذلونه من جهود لانجاح هذه الزيارة.

وأكد المحافظ ان نجاح الزيارات المليونية هو نتيجة التعاون بين الجهات المعنية ومؤسسات الدولة المشتركة لتنفيذ خطة متكاملة لخدمة الزوار والمواطنين الوافدين الى كربلاء المقدسة.

ونقل مراسلو وكالات الأنباء ووسائل الاعلام العالمية أمس أن الملايين توافدوا الى مرقد الامام الحسين عليه السلام احياء لذكرى استشهاده، وأشاروا الى ان المدينة تشهد اروع صور التلاحم بين الشعب العراقي وبقية العالم.

وأشاد مواطنون بخطة زيارة العاشر من محرم في هذه السنة حيث اعتبروها مختلفة عن السنوات الماضية، بسبب سهولة الوصول الى مركز المدينة وتقليل القطوعات والحواجز الأمنية.

وتحدث مراسلون عن أن مئات المواكب الحسينية من مختلف مناطق العراق جاءت أيضا الى كربلاء وانتشرت في الشوارع المحيطة بالحرم المقدس لممارسة الشعائر الحسينية.

خدميا، ذكر مصدر رسمي في محافظة كربلاء المقدسة بان عدد وسائل النقل التي تقوم بنقل الزوار المشاركين في احياء شعائر زيارة العاشر من محرم الحرام بلغ اكثر من 8000 مركبة مختلفة الانواع والاحجام من الجهد الحكومي والخاص بالاضافة الى 10 قطارات.

واضاف ان القطارات تنقل الزوار من المحور الشمالي للمحافظة باتجاه العاصمة بغداد مع باصات وزارة النقل ذي الطابقين فيما تتوزع باقي العجلات بالنقل من المحورين الجنوبيين باتجاه محافظتي بابل والنجف الاشرف.

من جهتها أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس، تسيير 10 قطارات من بغداد والبصرة الى مدينة كربلاء وبالعكس، وتوفير 175 حافلة، واعداد كبيرة من مركبات النقل الخاص.

ولفت وزير النقل الى ان لمسات وزارة النقل باتت واضحة في عملية تفويج الزائرين خلال مواسم الزيارات المليونية التي تشهدها البلاد.

يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الامام الحسين بن علي وأهل بيته عليهم السلام.

