عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أدت ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الايرانية ومجموعات موالية لها في شرق سورية ليل الأحد الاثنين الى مقتل 18 مقاتلا، بحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان» المعارض الذي لم يتمكن من تحديد الجهة التي نفذت الغارات في حين هددت اسرائيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد بدفع «ثمن باهظ» للسماح بانشطة ايران في بلاده وردت طهران بأن «اسرائيل ستحترق ان لعبت بالنار».

وقال المرصد المحسوب على «الاخوان المسلمين» ينشط من لندن في بيان ان «عدة ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الايرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة البوكمال وأسفرت عن مقتل 18 مقاتلا لا نعلم حتى الان جنسيتهم». كما لم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التي نفذت الضربات.

وجاءت الضربة في محافظة دير الزور التي تشهد عمليات معقدة وحيث تتواجد مجموعات مقاتلة متعددة. وفي يونيو 2018 أدت ضربات على أقصى شرق سورية قرب الحدود العراقية الى سقوط 55 مقاتلا من القوات الموالية للنظام - بشكل خاص سوريين وعراقيين، بحسب المرصد-.وألقى مسؤول أميركي في واشنطن طلب عدم الكشف بالمسؤولية في شن الهجمات على اسرائيل لكن الجيش الاسرائيلي رفض التعليق.

وكشف مصدر أمني عراقي، امس عن أعداد قتلى الضربات الجوية وقال لشبكة « روسيا اليوم» الاخبارية ان «المعلومات التي وردت من مصادر داخل ألبو كمال، تشير الى سقوط 18 قتيلا و38 جريحا».

ولاحقا أعلنت اسرائيل امس أن قوات موالية لايران أطلقت صواريخ عدة على أراضيها من سورية في حادث نادر، لكنها لم تبلغ هدفها.وقال الجيش الاسرائيلي في بيان «في وقت مبكر من صباح (الاثنين) أطلق عدد من الصواريخ من سورية باتجاه اسرائيل، وأخفقت كلها في بلوغ الأراضي الاسرائيلية». وأضاف البيان أن «الصواريخ أطلقها من ضواحي دمشق أفراد في ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس» التابع لحرس الثورة الايراني.

ورفضت متحدثة عسكرية اسرائيلية التعليق عما اذا كانت اسرائيل وراء الهجمات الأخيرة في البوكمال.

لكن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي اعلن «أننا نحذر نظام الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيدفع ثمناً باهظاً على سماحه للايرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغضّ طرفه، وحتّى يتعاون معها. لايخفى هذا الشيء علينا. وقد أُعذر من أنذر».

في المقابل اشار مستشار رئيس البرلمان الايراني حسير أمير عبد اللهيان في أول تعليق ايراني على اسقاط «حزب الله» لطائرة اسرائيلية مسيرة فوق الأجواء اللبنانية، الى ان «ان تل أبيب ستحترق اذا قررت اللعب بالنار». ولفت امير عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن اسقاط «حزب الله» الطائرة الاسرائيلية المسيرة هو رد مناسب سيجعل اسرائيل تندم على اعتداءاتها.

وتشارك ايران عسكريا في الحرب بسورية دعما لقوات الرئيس بشار الأسد. ونفذت اسرائيل هجمات عديدة في سورية ضد مواقع للقوات الايرانية أو حزب الله اللبناني. وتقوم قوات النظام في محافظة دير الزور بعمليات بدعم من مجموعات أجنبية، تضم خصوصا مقاتلين عراقيين وايرانيين. وتنتشر في هذه المحافظة أيضا «قوات سورية الديموقراطية» وهو تحالف يضم مقاتلين أكرادا وعربا، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

