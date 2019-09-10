عربيات ودوليات

بيروت القدس - «كونا»- أ.ف.ب: اعلنت وكالة الأنباء اللبنانية امس أن حزب الله اسقط طائرة اسرائيلية مسيرة «درون» في جنوب لبنان وذلك بعد نحو أسبوع من تبادل القصف بين الجانبين. ونقلت الوكالة الرسمية عن الحزب قوله في بيان ان الطائرة اسقطت «بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية» مشيرا الى أنه تم اسقاط الطائرة المسيرة في ضواحي البلدة وأنها أصبحت في يد مقاتليه. ويأتي هذا بعد نحو أسبوع من اعلان حزب الله استهداف مدرعة اسرائيلية بصاروخين قرب مستوطنة أفيفيم القريبة من الحدود بين الجانبين ردا على استهداف مقاتلات اسرائيلية مواقع للحزب قرب العاصمة السورية دمشق وهجوم آخر بطائرتين مسيرتين اسرائيليتين على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووصف تبادل اطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الاسرائيلي بأنه أعنف تبادل للقصف بين الجانبين منذ حرب لبنان عام 2006.

الى ذلك أكد الجيش الاسرائيلي امس «سقوط» احدى طائراته في لبنان بدون أن يوضح سبب ذلك لكنه لم ينف بشكل مباشر ما أعلنه حزب الله عن وقوفه وراء اسقاط الطائرة. وقالت متحدثة باسم الجيش «سقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدفاع الاسرائيلية في شمال اسرائيل على الأراضي اللبنانية». وأضافت «لا يوجد خطر من خرق المعلومات»، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

