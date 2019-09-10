عربيات ودوليات

غزة كونا: أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بعد اعتقاله في أكتوبر 2015 بسبب «الاهمال الطبي». وقالت الهيئة في بيان صحافي ان الأسير المريض بسام السايح (47 عاما) من محافظة نابلس استشهد في مستشفى «أساف هروفيه» الاسرائيلي ليرتفع عدد شهداء «الحركة الوطنية الأسيرة» الى 221 شخصا منذ عام 1967. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت السايح في الثامن من اكتوبر 2015 وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011 وبسرطان الدم منذ عام 2013 «ويتعرض منذ ذلك الوقت لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل ادارة سجون الاحتلال».

وكشفت ان هناك 700 أسير فلسطيني يعانون أوضاعا صحية صعبة منهم ما يقارب 160 أسيرا بحاجة الى متابعة طبية حثيثة مشيرة الى أن بعضا من الأسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي الأحكام العالية قد اغلقت ملفاتهم الطبية بذريعة «عدم وجود علاج لهم». وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه «الجرائم العنصرية» بحق الفلسطينيين ومنها «التعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للأسرى» داعية الى فتح تحقيق بهذه الانتهاكات.

