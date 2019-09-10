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أوروبا تطالب بـ«تدقيق أممي» لأوضاع حقوق الإنسان بسورية


بروكسل- كونا: أعرب الاتحاد الأوروبي امس عن قلقه ازاء الأوضاع المتعلقة بحقوق الانسان في سورية مشددا على ضرورة استمرار الأمم المتحدة في وضع حالة حقوق الانسان هناك «قيد التدقيق».جاء ذلك في بيان اصدرته هيئة العمل الخارجي الأوروبية وهي الدائرة المعنية بالشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي بمناسبة مشاركة الاتحاد في الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان في الفترة بين التاسع وحتى 27 سبتمبر الحالي. وقالت الهيئة انه «من المهم أن يظل وضع حقوق الانسان في سورية قيد التدقيق من قبل مجلس حقوق الانسان» التابع للأمم المتحدة. وأشارت الى ان انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الانساني الدولي لاتزال ترتكب على نطاق واسع في سورية.


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