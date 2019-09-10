عربيات ودوليات

الخرطوم- الوكالات: اجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري امس زيارة الى الخرطوم، وصفها مسؤولون في مصر بأنها «تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين» خلال المرحلة الانتقالية في السودان.

واجرى شكري مباحثات مع مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك وأول وزيرة خارجية في تاريخ السودان اسماء عبدالله. كما التقى الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الذي يشرف على المرحلة الانتقالية في البلد العربي الافريقي.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان «تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان». وتابعت انها «تُسهم في الوقوف على اوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة».

على صعيد متصل قالت وزيرة الخارجية السودانية، اسماء عبدالله في مقابلة مع قناة «الحدث» ان الخارجية ستسعى لازالة اسم بلادها من قائمة الدول الداعمة للارهاب.

من جهة ثانية قالت عبدالله ان بلادها تنتظر الدعم المعنوي من الدول العربية، ورحبت بأي دعم مالي عربي غير مشروط، دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية. وأشارت الوزيرة في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الى ان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سيفتح الباب امام نهضة اقتصادية ومشاريع جديدة في السودان.

وبشأن احتمال اقامة علاقات مع اسرائيل، قالت وزيرة الخارجية السودانية ان الوقت الراهن لا يسمح باقامة تلك العلاقات لأن السودان ليس بحاجة الى مشاكل جديدة، على حد وصفها. وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد ادت الأحد، اليمين الدستورية امام رئيس القضاء، وفور اداء القسم انخرطت في اجتماع مع المجلس السيادي لبحث التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية. وتواجه الحكومة الجديدة تركة كبيرة من الأزمات الطاحنة في مجال الاقتصاد الذي يعاني من تضخم العملة وانخفاض سعر الصرف، اضافة الى الترتيبات الأمنية واحلال السلام في 3 ولايات تدور فيها حروب ادت الى تعطيل التنمية.

