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عواصم - الوكالات: اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» امس ان طهران تقوم بتركيب اجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها ان تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض ايران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015. وقال ناطق باسم الوكالة في بيان انه يوم السبت قامت ايران «بتركيب او هي على وشك تركيب» 22 جهازا للطرد المركزي من نوع «اي- ار 4» في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع «اي ار-5» و30 جهازا آخر من نوع «اي ار-6» وثلاثة نماذج من «اي ار-6» بحسب عمليات «التحقق» التي قامت بها الوكالة في المكان.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية كورنيل فيروتا امس ايران الى «الرد فورا على الأسئلة» التي توجهها هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة اليها في اطار مهمتها مراقبة النشاطات النووية لطهران. وقال فيروتا متوجها الى ايران، في خطاب القاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها ان «التحرك بسرعة امر اساس».

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد ايران للدول الأوروبية مؤكدة انه لم يكن امامها خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب «الوعود التي لم يفوا بها». وقالت الوكالة في بيان انه «بالاضافة الى ذلك، ففي رسالة بتاريخ الثامن من سبتمبر، ابلغت ايران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي ابحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع «اي- ار 2م» وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع «اي-ار-2م».

في المقابل قالت ايران انها سبق وأن ابلغت الوكالة الدولية باضافة اجهزة طرد مركزي بمفاعل نطنز. وقال مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، امس «ايران اعلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 6 سبتمبر الحالي انها سوف تركب اجهزة طرد مركزي متطورة اضافية في مفاعل نطنز النووي وأنها سوف تختبر بهذه الأجهزة تخصيبا طبيعيا لليورانيوم»، وذلك حسب وكالة الأنباء الايرانية «ارنا».

الى ذلك افاد دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عينات اخذتها الوكالة من موقع في طهران وصفه رئيس وزراء اسرائيل بأنه «مخزن نووي سري»، اظهرت وجود آثار لليورانيوم. وقال الدبلوماسيان ان الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من ايران تقديم تفسير لكن طهران لم تفعل ذلك، ما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد اتهم ايران، في سبتمبر 2018 باخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، لافتاً الى ان ذلك يثبت انها لم تتخلَّ عن برنامجها للأسلحة النووية.

وفي برلين قالت وزارة الخارجية الألمانية، ان تصرفات ايران لا تسهم في وقف التصعيد، وان برلين تنتظر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريح صحافي ان ما تفعله ايران الآن ليس مساعدا، لذلك، تبذل جهود كبيرة على المستوى الدولي بهدف وقف التصعيد. وأوضح ان المانيا «لا تعتمد على التصريحات، ولكن على الحقائق، وننتظر صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الأيام».

وأضاف الوزير انه «لا احد يريد الحرب، فالكل يسعى الى حل سياسي، ولذلك يجب مواصلة الحوار».

