عربيات ودوليات

طوكيو- «كونا»: قتل شخصان على الأقل وأصيب 58 آخرون بعدما ضرب اعصار قوي مدينة تشيبا الساحلية قرب العاصمة طوكيو مصحوبا بهطول امطار غزيرة ورياح عاتية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان ان «فاكساي» وهو الاعصار الـ15 الذي تتعرض له البلاد هذا الموسم يقع على بعد حوالي 140 كيلومترا شرق مدينة ايواكي.

وأشارت الى ان الاعصار يتحرك صوب الشمال الشرقي بسرعة 30 كيلومترا بالساعة فيما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة 180 كيلومترا في الساعة. وحذرت الوكالة من ان الاعصار سيستمر في التسبب في ارتفاع الموج وهوب رياح قوية في شمال شرق اليابان. وألغت شركات الطيران حوالي 160 رحلة كان معظمها من والى مطارات منطقة طوكيو. كما اوقفت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية جميع الخطوط في منطقة طوكيو الكبرى لكنها استأنفت بعض خدماتها في وقت لاحق. وقالت شركة كهرباء طوكيو ان حوالي 92 الف اسرة قطعت عنها خطوط الطاقة جراء الاعصار القوي.

