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الرياض- «كونا»: أعلنت السعودية اطلاق برنامج لتراخيص مزاولة انشطة الصناعات العسكرية بالمملكة بهدف توطين الصناعات العسكرية ورفع الجاهزية العسكرية. ونقلت وكالة الانباء السعودية «واس» عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية القول في بيان صحافي انه تم البدء في استقبال طلبات اصدار تراخيص مزاولة انشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية وتوريد المنتجات او الخدمات العسكرية. وأضافت ان هذا الاعلان يأتي في اطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة الى توطين الصناعات العسكرية وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الانفاق وفتح باب الاستثمار فيه. وأكد محافظ الهيئة المهندس احمد العوهلي ان اصدار تراخيص مزاولة انشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من انفاق المملكة بالاضافة الى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية. وأشار الى ان الهيئة تسعى الى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية والترويج للقطاع داخليا وخارجيا فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. وكانت الهيئة قد طورت آلية لاصدار التراخيص حددت بموجبها ثلاثة انواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية بينها تراخيص التصنيع العسكري وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية وتراخيص توريد المنتجات او الخدمات العسكرية. ويشمل كل نوع من انواع التراخيص الرئيسة ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية بينها الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والالكترونيات العسكرية.

