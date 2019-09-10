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عبدالعزيز بن سلمان: السعودية تريد تخصيب اليورانيوم


أبوظبي - الوكالات: اعلن وزير الطاقة السعودي الجديد الامير عبدالعزيز بن سلمان امس ان السعودية تريد انتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل لبرنامج الطاقة النووية الذي تخطط له والذي سيبدأ بمفاعلين كهروذريين. وقال الأمير عبدالعزيز خلال مؤتمر للطاقة في ابوظبي «اننا نواصل الأمر بحذر.. نحن نجرب مفاعلين نوويين»، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وفي وقت سابق قالت السعودية انها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتخطط السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين وذلك في اطار خطة تهدف لتقليص استخدام النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية وتتنافس روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وفرنسا للفوز بعقد انشاء اول محطة من هذا النوع.


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